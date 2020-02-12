С. Егоров: «„Тинькофф Банк“ уже весной станет титульным спонсором РПЛ»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале поделился подробностями контракта между РПЛ и «Тинькофф Банком»:

Важные нюансы по теме контракта «Тинькофф-Банка» с РПЛ .

По моей информации, сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас не просто, идет завершающая стадия подготовки к сезону. Клубы поддерживают новый контракт. Вот что важно:

- контракт будет подписан сроком на 2,5 года;

- контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;

- будет нашивка на форме с брендингом «Тинькофф-Чемпионат России по футболу»

- мои источники говорят о финализации суммы контракта – 350 миллионов рублей в год. Таким образом, суммарная стоимость контракта – около миллиарда рублей.