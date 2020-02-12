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С. Егоров: «„Тинькофф Банк“ уже весной станет титульным спонсором РПЛ»

вчера, 18:02

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале поделился подробностями контракта между РПЛ и «Тинькофф Банком»:

Важные нюансы по теме контракта «Тинькофф-Банка» с РПЛ.

По моей информации, сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас не просто, идет завершающая стадия подготовки к сезону.  Клубы поддерживают новый контракт. Вот что важно:

- контракт будет подписан сроком на 2,5 года;

- контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;

- будет нашивка на форме с брендингом «Тинькофф-Чемпионат России по футболу»

- мои источники говорят о финализации суммы контракта – 350 миллионов рублей в год. Таким образом, суммарная стоимость контракта – около миллиарда рублей.

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11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 01:10
Какая разница.
Fendan
Fendan
вчера в 22:26
Один Егоров надоедал, второй объявился.
galem72
galem72
вчера в 22:18
После заварушек со сбером плешивого тинькоффская ширма лишь упрочила свой зашквар.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Да ладно вам
вчера в 19:50
Добрый день, Ёжик. У меня есть некоторые возражения. Употреблённое выражение «россонерская помойка» тем юзером, который только что нажаловался на мой комментарий, является троллингом, который должен быть скрыт - никаких вопросов не возникает. В моём же комментарии уважительное отношение и к Ювентусу, имя которого я не коверкаю, не коверкаю так же ни их прозвища, ни их игроков или тренеров. Мой комментарий - юмор, комментарий того, кто на меня жалуется - троллинг. Посему большая просьба мой комментарий восстановить в топе и не поддаваться на давление тех, кто не различает юмор от грубости. Спасибо.
Аха-ха)
Izmar
Izmar ответил mortid
вчера в 19:41
Тиньков давно продал пивной бизнес бельгийцам и никакого отношения к нему не имеет.
Ему лучше считать клоны, чем интересоваться футболом.
mortid
mortid ответил Трезвый повар
вчера в 19:33
Пиво Тинькофф станет алкогольным спонсором на стадионах
Тиньков давно продал пивной бизнес бельгийцам и никакого отношения к нему не имеет.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил unoejk
вчера в 18:55
Прикрыл и его.
Добрый день, Ёжик. У меня есть некоторые возражения.
Употреблённое выражение «россонерская помойка» тем юзером, который только что нажаловался на мой комментарий, является троллингом, который должен быть скрыт - никаких вопросов не возникает. В моём же комментарии уважительное отношение и к Ювентусу, имя которого я не коверкаю, не коверкаю так же ни их прозвища, ни их игроков или тренеров. Мой комментарий - юмор, комментарий того, кто на меня жалуется - троллинг.
Посему большая просьба мой комментарий восстановить в топе и не поддаваться на давление тех, кто не различает юмор от грубости. Спасибо.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил unoejk
вчера в 18:39
Прикрыл и его.
Вот это уже другое дело.
Doktor S
Doktor S
вчера в 18:34
Воровской банк не должен быть титульным спонсором.
unoejk
unoejk ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 18:34
Ну и что? Второй комент в той теме тоже троллинг и ничего, висит себе спокойно.
Прикрыл и его.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил unoejk
вчера в 18:23
Добрый день. За "***". Оскорбление клуба = троллинг.
Ну и что? Второй комент в той теме тоже троллинг и ничего, висит себе спокойно.
unoejk
unoejk ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 18:18
Админ, а чё за спойлер? Лишь констатация факта.
Добрый день. За "***". Оскорбление клуба = троллинг.
wingback
wingback
вчера в 18:12
Пазор
Footbolista
Footbolista
вчера в 18:07
Во как надо...только зашли, уже титулы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
Хорошая новость...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:06
Пиво Тинькофф станет алкогольным спонсором на стадионах
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