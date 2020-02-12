«Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро, что составляет 0,57% ВВП

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вчера, 18:22

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет о влиянии «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.

За прошлый сезон «сине-гранатовые» принесли городу Барселоне 1 млрд 190 миллионов евро, что составляет 1,46% ВВП . В каталонском клубе работают 19 451 человек. Таким образом, 2,65% занятых людей города работают в структуре «Барселоны».

А всей Каталонии футбольный клуб принес 1 млрд 394 млн евро, что составляет 0,57% ВВП региона. «Барселона» помогла создать региону 23 531 рабочее место. Таким образом, 0,69% всех занятых в Каталонии работают в структуре «сине-гранатовых».

Ранее «Соккер.ру» писал о футболистах и тренерах, которые больше всех зарабатывают.