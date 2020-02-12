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«Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро, что составляет 0,57% ВВП

вчера, 18:22

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет о влиянии «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.

За прошлый сезон «сине-гранатовые» принесли городу Барселоне 1 млрд 190 миллионов евро, что составляет 1,46% ВВП. В каталонском клубе работают 19 451 человек. Таким образом, 2,65% занятых людей города работают в структуре «Барселоны».

А всей Каталонии футбольный клуб принес 1 млрд 394 млн евро, что составляет 0,57% ВВП региона. «Барселона» помогла создать региону 23 531 рабочее место. Таким образом, 0,69% всех занятых в Каталонии работают в структуре «сине-гранатовых».

Ранее «Соккер.ру» писал о футболистах и тренерах, которые больше всех зарабатывают.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:41
А сколько в казну РФ добавили железяки, невское, дм, лошади и прочие региональные бесполезности?
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:32
Очень круто.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил Apsny
вчера в 20:48
Поэтому у Месси самый большой оклад в мире среди футболистов.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 20:47
Мне барселонский фанат, патриот пытается впарить то, что ему вкрутили.
https://soccer.ru/news/1165858/real-aston-villa?
Apsny
Apsny
вчера в 20:37
Барселона кормит весь Мадрид.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Van Vanovich
вчера в 20:14
)) везде ты со своей поварешкой дегтя))
Есть и вторая поварешка дёгтя - выходит деньги в казну Каталунии поступают и разворовывает их не Мадрид, а кучка "патриотов" Каталонии, толкающих людей на баррикады. Аха-ха)
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 19:59
Судьи, функционеры, банкиры (особенно в Панаме), фифа/уефа. Аха-ха)
)) везде ты со своей поварешкой дегтя))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:31
Хороший налогоплательщик.
Roman73
Roman73
вчера в 19:25
А говорили мешок !
Молодцом Барса !
Зениту бы так.
90 миллиардов бюджет Каталонии .
У всей Испании 428,
России--304 !
Вот тебе и кусок золота с конскую голову.
Sunny.
Sunny.
вчера в 19:18
В России от клубов одни убытки
beefs
beefs
вчера в 19:08
Вот это предприятие...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Van Vanovich
вчера в 18:30
Опупеть просто. 24000 рабочих места! Это как как промышленный гигант можно сказать
Судьи, функционеры, банкиры (особенно в Панаме), фифа/уефа. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:29
Зато гному принесла 200% ВВП Аргентины и Каталонии вместе взятых. Аха-ха)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:27
Опупеть просто. 24000 рабочих места! Это как как промышленный гигант можно сказать
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