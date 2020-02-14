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Спортдиректор «Милана»: «Останется ли Ибрагимович? Решение за ним»

сегодня, 07:28

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара в эфире Rai Sport ответил на вопрос о том, будет ли клуб активировать опцию продления контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Действующее соглашение 38-летнего игрока с «россонери» истекает в конце этого сезона.

В конечном итоге это будет зависеть от него, от того, как он себя чувствует, и как долго намерен продолжать [выступать за «Милан»].

Он настоящий феномен, и мы очень довольны его игрой.

Недавно Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:35
Хватило бы здоровья.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:45
Не останеца
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:25
Ибра не такой скоростной и легкий, но погоду делает. Защитники по-умолчанию его боятся. Благодаря ему раскрылись Ребич и Кастильехо, которых жмут намного меньше чем раньше.
Альфамен
Альфамен ответил VIPded
сегодня в 09:20
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 08:45
    А что у него так много вариантов ?
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:35
    вот это спортсмен...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 08:08
    Конечно, должен остаться ещё на сезон!
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 07:56
    Ещё попылит наш старичок! Форза, россонери!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:45
    не видно причины что-то менять !
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:31
    Удачи Ибре, какое решение примет то и хорошо...
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