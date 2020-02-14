Спортдиректор «Милана»: «Останется ли Ибрагимович? Решение за ним»

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сегодня, 07:28

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара в эфире Rai Sport ответил на вопрос о том, будет ли клуб активировать опцию продления контракта с форвардом . Действующее соглашение 38-летнего игрока с «россонери» истекает в конце этого сезона.

В конечном итоге это будет зависеть от него, от того, как он себя чувствует, и как долго намерен продолжать [выступать за «Милан»]. Он настоящий феномен, и мы очень довольны его игрой.

Недавно Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби.