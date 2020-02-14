Вальверде: «Я бы скорее отправился в Австралию, чем в АПЛ»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своём будущем.
Меня иногда спрашивают: «А что насчёт АПЛ?». На это я отвечаю: «Я бы скорее отправился в Австралию». Карьера в футболе далеко не вечная, и иногда нужно воспользоваться возможностью жить в незнакомых местах.
Я аплодировал Иньесте, когда он сказал мне, что переезжает в Японию. Мне, например, очень интересна Япония.
Посмотрим, чем я в итоге займусь, я ведь ещё не так давно без работы, поэтому у меня пока нет чётких мыслей насчёт своего будущего. Возможно, я уеду куда-нибудь за границу.
После 0-3 от "Ромы" и 0-4 от лавочников "Ливерпуля" с "Барселоной" его скорее и на работу возьмут в Австралию, а не в АПЛ.
Сразу видно, что человек в облаках не витает. Молодец.
Хотя, в принципе, мог бы попробоваться в Лигу 2 или в Конференцию.
После 0-3 от "Ромы" и 0-4 от лавочников "Ливерпуля" с "Барселоной" его скорее и на работу возьмут в Австралию, а не в АПЛ.
Сразу видно, что человек в облаках не витает. Молодец.
Хотя, в принципе, мог бы попробоваться в Лигу 2 или в Конференцию.
Да сохранится, сбросятся набранные очки у команд.
Да сохранится, сбросятся набранные очки у команд.
Скажите пожалуйста, в марте сохраниться февральская команда или нужно будет формировать новую?
Скажите пожалуйста, в марте сохраниться февральская команда или нужно будет формировать новую?