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Вальверде: «Я бы скорее отправился в Австралию, чем в АПЛ»

сегодня, 11:29

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своём будущем.

Меня иногда спрашивают: «А что насчёт АПЛ?». На это я отвечаю: «Я бы скорее отправился в Австралию». Карьера в футболе далеко не вечная, и иногда нужно воспользоваться возможностью жить в незнакомых местах.

Я аплодировал Иньесте, когда он сказал мне, что переезжает в Японию. Мне, например, очень интересна Япония.

Посмотрим, чем я в итоге займусь, я ведь ещё не так давно без работы, поэтому у меня пока нет чётких мыслей насчёт своего будущего. Возможно, я уеду куда-нибудь за границу.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:42
ему бы не в АПЛ или Австралию,а на побережье Санты- Барбары,там одна красотка постоянно чемпионом становится причём досрочно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:40
в австралии разве что тренировать одну из сборных Трёх Наций.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 15:04
АПЛ сейчас самая сильная и зрелищная лига в Европе,чтобы тут завистники не писали...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:41
Правельно сказал. Бей-беги лига это дно Австралия и то лучше! В Англию едут только за большими деньгами а не за футболом.
bn20
bn20
сегодня в 14:13
кому ты там нужен, физрук.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:10
В АПЛ, в какой клуб бы не пошел, надо впахивать, а в ла лиге, особенно в Барсе, там уже на 90% титул твой
h8you
h8you
сегодня в 13:54
да в радужной лиге оливер рулит,нечего там делать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:26
Все по делу сказал.

После 0-3 от "Ромы" и 0-4 от лавочников "Ливерпуля" с "Барселоной" его скорее и на работу возьмут в Австралию, а не в АПЛ.

Сразу видно, что человек в облаках не витает. Молодец.

Хотя, в принципе, мог бы попробоваться в Лигу 2 или в Конференцию.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 13:16
Носаты дело говорит. АПЛ это лютое днище. Одни доги и судейские решалова. Аха-ха)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:58
В АПЛ и своих физруков хватает
Аpбитр
Аpбитр ответил LOpp
сегодня в 11:47
Добрый день! Скажите пожалуйста, в марте сохраниться февральская команда или нужно будет формировать новую?
Добрый день.
Да сохранится, сбросятся набранные очки у команд.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:41
Без комментариев
ДСА
ДСА
сегодня в 11:34
Попадет на яхту с короновирусом - будет ему интересно.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:32
Добрый день!
Скажите пожалуйста, в марте сохраниться февральская команда или нужно будет формировать новую?
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