Вальверде: «Я бы скорее отправился в Австралию, чем в АПЛ»

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о своём будущем.

Меня иногда спрашивают: «А что насчёт АПЛ ?». На это я отвечаю: «Я бы скорее отправился в Австралию». Карьера в футболе далеко не вечная, и иногда нужно воспользоваться возможностью жить в незнакомых местах.

Я аплодировал Иньесте, когда он сказал мне, что переезжает в Японию. Мне, например, очень интересна Япония.

Посмотрим, чем я в итоге займусь, я ведь ещё не так давно без работы, поэтому у меня пока нет чётких мыслей насчёт своего будущего. Возможно, я уеду куда-нибудь за границу.