Буффон: «Ибрагимович и в 38 лет делает разницу. Выдающийся чемпион»

Голкипер «Ювентуса» после ничьей с «Миланом» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии прокомментировал тот факт, что форвард «россонери» не сыграет в ответной встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Я не знал, что Ибра дисквалифицирован. Должен признать, это вызывает у меня улыбку. Когда Ибрагимович вернулся в «Милан», многие выразили недоумение, но даже в 38 лет он продолжает делать разницу.

Каждого игрока надо анализировать индивидуально и не смотреть лишь на дату его рождения. Я очень рад за него, он выдающийся чемпион.