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Буффон: «Ибрагимович и в 38 лет делает разницу. Выдающийся чемпион»

сегодня, 05:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после ничьей с «Миланом» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии прокомментировал тот факт, что форвард «россонери» Златан Ибрагимович не сыграет в ответной встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Я не знал, что Ибра дисквалифицирован. Должен признать, это вызывает у меня улыбку. Когда Ибрагимович вернулся в «Милан», многие выразили недоумение, но даже в 38 лет он продолжает делать разницу.

Каждого игрока надо анализировать индивидуально и не смотреть лишь на дату его рождения. Я очень рад за него, он выдающийся чемпион.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:58
Ибра хорош но Рон еще круче!!
VIPded
VIPded
сегодня в 08:59
Жаль... Без Ибры в ответке будет тяжко...
feris1
feris1
сегодня в 08:47
Это потеря для Милана.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 07:55
Удачи.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:07
Обидная ничья. Теперь ещё и без Ибры ответка. Шансов у Милана немного.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:29
А это уже для Милана потеря....
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 05:37
Красава
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