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Мхитарян: «Я уже чувствую себя лучше»

сегодня, 12:41

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о своей физической форме. Напомним, что недавно футболист восстановился после травмы

4 забитых мяча в 10 матчах? Этого недостаточно. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде. Я хочу забить больше голов, отдать больше голевых передач, хочу помогать команде побеждать.

Я уже чувствую себя лучше. Жаль, что я не смог участвовать в дерби и в матче с «Юве». Однако такое бывает, когда ты получаешь травму. Но я много работал, чтобы вернуться скорее. 

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 14:40
Здоровья Мхитаряну!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:52
Хорошо устроился.
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