Мхитарян: «Я уже чувствую себя лучше»

Полузащитник «Ромы» рассказал о своей физической форме. Напомним, что недавно футболист восстановился после травмы.

4 забитых мяча в 10 матчах? Этого недостаточно. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде. Я хочу забить больше голов, отдать больше голевых передач, хочу помогать команде побеждать.

Я уже чувствую себя лучше. Жаль, что я не смог участвовать в дерби и в матче с «Юве». Однако такое бывает, когда ты получаешь травму. Но я много работал, чтобы вернуться скорее.