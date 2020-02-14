«Манчестер Сити» могут лишить очков в АПЛ за финансовые махинации

Руководство АПЛ может наказать «Манчестер Сити», который сегодня был отстранен на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Все клубы АПЛ должны предоставлять правдивую информацию о доходах, чтобы получить лицензию лиги. Соответственно, «горожане» предоставили неправдивую информацию. Им грозит снятие очков в текущем сезоне.
Так это обычное явление, об этом прописанно в правилах... Снятие очков за предоставление заведомо ложной инфы, очень длительная задолженность зарплаты игроков, частые массовые беспорядки фанатов этого клуба, договорные матчи и т.п.
Снятие очков происходит конечно редко, но прецеденты были в каждой лиге.
Как только что-то такое происходит(с доказательством естественно), собираются представители лиги и решают наказывать или нет и сколько очков снять в случае наказания.
Так это обычное явление, об этом прописанно в правилах... Снятие очков за предоставление заведомо ложной инфы, очень длительная задолженность зарплаты игроков, частые массовые беспорядки фанатов этого клуба, договорные матчи и т.п.
Снятие очков происходит конечно редко, но прецеденты были в каждой лиге.
Как только что-то такое происходит(с доказательством естественно), собираются представители лиги и решают наказывать или нет и сколько очков снять в случае наказания.
Пусть все прошлогодние трофеи еще отберут) и подайте кто нибудь огнетушитель сепаратисту ахаха
Пусть все прошлогодние трофеи еще отберут) и подайте кто нибудь огнетушитель сепаратисту ахаха
Шейхи обидятся, Абраша уйдёт и клубы вообще откатятся в середину.ну и налогов будет поменьше.
Шейхи обидятся, Абраша уйдёт и клубы вообще откатятся в середину.ну и налогов будет поменьше.