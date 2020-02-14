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«Манчестер Сити» могут лишить очков в АПЛ за финансовые махинации

вчера, 23:53

Руководство АПЛ может наказать «Манчестер Сити», который сегодня был отстранен на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Все клубы АПЛ должны предоставлять правдивую информацию о доходах, чтобы получить лицензию лиги. Соответственно, «горожане» предоставили неправдивую информацию. Им грозит снятие очков в текущем сезоне.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Олег Гутченко 2
сегодня в 04:29
Надеюсь Спартак следующий!
у Спартака нечего снимать, итак 3 очка до пердива
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 04:28
снимите лучше одно очко в прошлом и отберите кубок
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:55
Можно подумать предыдущие года все было кристально чисто.. походу кого то обидели по денежкам
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 03:50
Предлагаю создать петицию-"Свобода лысику-пепочке, нашему каталонскому физрученечьку."
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:18
Лысый уже собирает чемоданы.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 02:41
Беги пепка, беги
Charismatic
Charismatic ответил juvenale
сегодня в 02:32
конечно нет,вы же самый честный клуб на свете
Это говорит фанат кабинетуса))) Бревно в глазу не мешает?
cannongun
cannongun
сегодня в 01:53
-40 сразу в очко Ноела Галагера
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 01:44
Пеп собирае чУмаданы в ПыСыЖе)))
Hoyar
Hoyar
сегодня в 01:43
Абсурд футбольных чиновников, душат команду. Надеюсь этого не случится.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:26
Все красиво для ювентийцев ,против самой слабой команды в плове,я до жребий кричал чо шарики нагреют,а Валенсия Аталанта ,все мы знаем кому достанеться.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:24
Деньги это зло!!!!!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:23
да вам и в ЛЧ всё без разницы, там скомина, а в 1/4 гретые шарики и валенсия/аталанта, всё красиво
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 01:21
За доги не отправляли во вторую лигу ,значит все путем
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
сегодня в 01:20
Ну да нам без разницы сколько снимут очечки,мы и так чемпионы,очень жаль что не в прошлом сезоне сняли очки.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:03
На что намекаешь?что Ливерпуль убирает Сити?
конечно нет,вы же самый честный клуб на свете
Artuom
Artuom ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:58
мне вот интересно,кто спонсор этой травли? Леви или всё таки Глейзеры? сомневаюсь,что у первого еврея есть столько бабосов и влияния,а вот вторые вполне себе могут такое позволить. Шейхи обидятся, Абраша уйдёт и клубы вообще откатятся в середину.ну и налогов будет поменьше.
В смысле травля? Ты о снятии очков?

Так это обычное явление, об этом прописанно в правилах... Снятие очков за предоставление заведомо ложной инфы, очень длительная задолженность зарплаты игроков, частые массовые беспорядки фанатов этого клуба, договорные матчи и т.п.

Снятие очков происходит конечно редко, но прецеденты были в каждой лиге.
Как только что-то такое происходит(с доказательством естественно), собираются представители лиги и решают наказывать или нет и сколько очков снять в случае наказания.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 00:54
На что намекаешь?что Ливерпуль убирает Сити?
ну ещё в том сезоне можно было,а в этом отрыв 22 очка,МС самоустранился от гонки.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Во попали. Руководство мухлюет, а страдать футболисты будут.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 00:49
Надеюсь Спартак следующий!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 00:45
На что намекаешь?что Ливерпуль убирает Сити?
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 00:40
Мдеее
ziborock
ziborock
сегодня в 00:36
Надеюсь Зенит следующий!
goalaktika
goalaktika ответил Рауль-Зидан
сегодня в 00:28
Пошла жара , так могут и титулов лишить , и отправить на пару лет в чампмоншип)))
Если произойдет такое, то это будет колоссальный удар, который затронет другие клубы и имиджа самого АПЛ и очень много го*на может выползти в наружу. Скорее всего шейхи решат этот вопрос)
NOVA
NOVA
сегодня в 00:20
ну вот одних шейхов если накажут, то и за других надо браться, это я про псж!! хотя снимать очки тут не причем я думаю. это же не договорняк!!
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 00:17
Взрывы в Манчестере, а горит Каталония гы гы)
Пусть все прошлогодние трофеи еще отберут) и подайте кто нибудь огнетушитель сепаратисту ахаха
juvenale
juvenale
сегодня в 00:11
в 2006 году по сфабрикованному делу убрали Ювентус,который имел лучший спонсорский контракт и состав в мире,потом оказалось,что покупал матчи только интер,который и получил картонные кубки
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:09
мне вот интересно,кто спонсор этой травли? Леви или всё таки Глейзеры? сомневаюсь,что у первого еврея есть столько бабосов и влияния,а вот вторые вполне себе могут такое позволить.
Шейхи обидятся, Абраша уйдёт и клубы вообще откатятся в середину.ну и налогов будет поменьше.
Медив
Медив
сегодня в 00:09
Ну они им уже как бы и не нужны
juvenale
juvenale
сегодня в 00:07
походу чемпионшип светит
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