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Футбольная ассоциация Англии может наказать Алли за шутку про коронавирус

10 февраля 2020, 22:35

Футбольная ассоциация Англии может наказать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли за шутку про коронавирус. Если будет установлено, что действия 23-летнего англичанина навредили репутации футбола, то он понесет наказание.

Ранее сообщалось, что Алли принес извинения за свою шутку.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
вчера в 11:43
Алли тупой, но ФА еще тупее
mortid
mortid
вчера в 03:58
Этот Алли идиот. И все те кто шутит сегодня на тему вируса так же идиоты. Нормальный человек имеющий разум разве позволит себе шутить, когда от этой напасти люди умирают? конечно нет. Только идиот может так поступать, у которого мозгов меньше чем у канарейки.
Alprish
Alprish
вчера в 00:14
Чего в ней такого крамольного?
mangoх12
mangoх12
10 февраля в 23:40
послушали бы они наших чиновников
Тень Аналитика
Тень Аналитика
10 февраля в 22:54
Был уже похожий инцидент с Варди относительно недавно. Он обратился к японцу, который, как он посчитал, подсматривал в карты других во время игры в покер и сообщал о результатах игравшему другу "Эй, япошка" ("Hey, Jap!").

В итоге тогда его не наказала Ассоциация вроде, наказал только сам клуб двумя курсами против расизма и денежным штрафом. Впрочем, Варди было не впервой)) Кстати,тогда в "Лестер" как раз пришел Окадзаки, но он не обиделся)

Имхо Алли тоже на курсы пошлют)
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