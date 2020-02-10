Футбольная ассоциация Англии может наказать Алли за шутку про коронавирус

Футбольная ассоциация Англии может наказать полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли за шутку про коронавирус. Если будет установлено, что действия 23-летнего англичанина навредили репутации футбола, то он понесет наказание.
Ранее сообщалось, что Алли принес извинения за свою шутку.
В итоге тогда его не наказала Ассоциация вроде, наказал только сам клуб двумя курсами против расизма и денежным штрафом. Впрочем, Варди было не впервой)) Кстати,тогда в "Лестер" как раз пришел Окадзаки, но он не обиделся)
Имхо Алли тоже на курсы пошлют)
В итоге тогда его не наказала Ассоциация вроде, наказал только сам клуб двумя курсами против расизма и денежным штрафом. Впрочем, Варди было не впервой)) Кстати,тогда в "Лестер" как раз пришел Окадзаки, но он не обиделся)
Имхо Алли тоже на курсы пошлют)