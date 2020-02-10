Футбольная ассоциация Англии может наказать Алли за шутку про коронавирус

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10 февраля 2020, 22:35

Футбольная ассоциация Англии может наказать полузащитника «Тоттенхэма» за шутку про коронавирус. Если будет установлено, что действия 23-летнего англичанина навредили репутации футбола, то он понесет наказание.

Ранее сообщалось, что Алли принес извинения за свою шутку.