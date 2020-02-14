«Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков в CAS

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала официальный комментарий клуба в связи с решением об отстранении «горожан» от еврокубков на два сезона.
«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен решением УЕФА. В декабре 2018 года офис расследований УЕФА анонсировал результат дела, хотя тогда расследование даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела.
Проще говоря, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и выносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время.