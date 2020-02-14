«Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков в CAS

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала официальный комментарий клуба в связи с решением об отстранении «горожан» от еврокубков на два сезона.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен решением УЕФА . В декабре 2018 года офис расследований УЕФА анонсировал результат дела, хотя тогда расследование даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела.