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«Манчестер Сити» обжалует отстранение от еврокубков в CAS

вчера, 22:10

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала официальный комментарий клуба в связи с решением об отстранении «горожан» от еврокубков на два сезона.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен решением УЕФА. В декабре 2018 года офис расследований УЕФА анонсировал результат дела, хотя тогда расследование даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела.

Проще говоря, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и выносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 01:21
шарлатаны
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 00:43
А толку то, никогда не реагировали на апелляции.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
сегодня в 00:23
У каталонцев нет проблем с ффп, и за игроков они платят достойные деньги, даже больше, чем нужно. Фантазировать можешь сколько угодно по сценарию Ювентуса.
а за судейский беспредел эвреббе, чакыров и айтенкинов кто ответит и за два липовых мяча месси?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:04
Бесполезняк! Это в коррумпированной России можно было бы прийти с мешком бабла и выкупить все санкции на 10 лет вперёд, но здесь выше всех денег закон!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 00:01
сколько занесут чтобы порешать?
у вас всё равно столько нет,а то бы в Цериал не вылетели.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:58
самое подходящее время перед матчем с Реалом, начинают оказывать психологическое давление,что лишний раз доказывает,что МС может размазать по газонам инжирцев. Швепс покажи им насколько ты величественный!!! Выбей Реал и тогда можешь выдохнуть спокойно! Помните,какую травлю Перец устроил Роналду, в частности что он изнасиловал дивицу, мы же то знаем,какое он к ним испытывает отвращение.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:50
не поможет
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
вчера в 23:46
У каталонцев нет проблем с ффп, и за игроков они платят достойные деньги, даже больше, чем нужно. Фантазировать можешь сколько угодно по сценарию Ювентуса.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
вчера в 23:43
В вопросах подкупа Юве силён, лучше их спросить
теперь нужно за каталонцев взяться и узнать все...это еще со времен эвреббе, чакыров,айтенкинов тянется ....и проверить трансферы коутинь и дембеле за 140 млн
abramjan
abramjan
вчера в 23:40
нашкодили а теперь обжаловать будут...тьфу срамота
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 23:37
Он питает симпатии к Интеру, а ты питаешь симпатии к Ливерпулю, Барсе и Интеру поэтому в своих сладких снах представляешь их исключение из ЛЧ, надеясь, что у туринских повысится шансы на победу в турнире ахах))
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
вчера в 23:33
В вопросах подкупа Юве силён, лучше их спросить
Медив
Медив ответил sihafazatron
вчера в 23:24
Это и так было понятно. Так что рано хейтерам радоваться)) а то уже решили с пятого места апл в лч попасть)))
Ну кто то попадет. По опыту Челси знаю, что CAS вынесет решение в середине ноября в лучшем случае. Там уже будет до фонаря что они решат
Брулин
Брулин
вчера в 23:06
Главная отмазка "посмотрите на ПСЖ"
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 23:05
если отстранят Пеп пойдет тренировать Иртыш...
Limp Bizkit
Limp Bizkit
вчера в 23:00
Ещё бы)
drug01
drug01
вчера в 22:57
Кто следующий????
juvenale
juvenale
вчера в 22:51
сколько занесут чтобы порешать?
NOVA
NOVA
вчера в 22:41
бабло есть, так что откупятся, как псж это делает!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
вчера в 22:38
Это и так было понятно. Так что рано хейтерам радоваться)) а то уже решили с пятого места апл в лч попасть)))
Ну история знает, что и не такое возможно. Вспомни интер, к которому ты питаешь симпатию? Те вообще умудрились стать чемпионами, заняв третье!!! место. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:25
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:18
    Это и так было понятно. Так что рано хейтерам радоваться)) а то уже решили с пятого места апл в лч попасть)))
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