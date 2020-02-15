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Д. Лукаку: «Не понимаю, почему многие предпочтут моему брату Батшуайи»

сегодня, 01:24

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку в интервью Eleven Sports ответил болельщикам сборной Бельгии, которые считают, что вместо его брата, форварда «Интера» Ромелу Лукаку на острие атаки национальной команды должен играть нападающий «Челси» Миши Батшуайи.

Многие бельгийцы предпочтут Ромелу Миши, но как такое возможно? Да, он может пойти в дриблинг там и тут, за его игрой приятно следить, отличная техника, но форвард должен забивать голы, разве нет?

Кажется, в наше время этого уже недостаточно. Я видел столько желающих сместить Ромелу, которые говорили, что они лучше него, но почему все они против него?

Ромелу никогда не даст ему [Батшуайи] добраться до него, хотя тот всегда был настойчив.

Недавно Ромелу Лукаку рассказал о том, как главный тренер «Интера» Антонио Конте отругал его перед командой.

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