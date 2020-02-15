Д. Лукаку: «Не понимаю, почему многие предпочтут моему брату Батшуайи»

Защитник «Лацио» в интервью Eleven Sports ответил болельщикам сборной Бельгии, которые считают, что вместо его брата, форварда «Интера» на острие атаки национальной команды должен играть нападающий «Челси» .

Многие бельгийцы предпочтут Ромелу Миши, но как такое возможно? Да, он может пойти в дриблинг там и тут, за его игрой приятно следить, отличная техника, но форвард должен забивать голы, разве нет?

Кажется, в наше время этого уже недостаточно. Я видел столько желающих сместить Ромелу, которые говорили, что они лучше него, но почему все они против него?

Ромелу никогда не даст ему [Батшуайи] добраться до него, хотя тот всегда был настойчив.