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Моуриньо: «У нас игра ЛЧ во вторник, почему матч АПЛ в воскресенье?»

сегодня, 10:16
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо перед встречей 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» раскритиковал календарь:

«Лестер» с «Вулверхэмптоном» играют в пятницу вечером. Почему? У них разве есть игра Лиги чемпионов? Нет, ни у одних, ни у других ее нет. «Вулверхэмптон» играет в Лиге Европы только в четверг.

«Тоттенхэм» является единственной командой, которая сыграет в ЛЧ во вторник. Мы играем в воскресенье, а не в пятницу или в субботу. На мой взгляд, это не нормально.

Неужели нельзя на воскресенье поставить какой-нибудь другой матч? Никто ни о чем не думает, их не заботит репутация. Они не думают, какой вред наносят английским клубам.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпциг».

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:51
Это заговор...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:01
Старая песня от Жозе
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов
сегодня в 12:27
поразительно-главный тренер не знает когда его команда играет в ЛЧ??? Тоттенхэм играет в СРЕДУ а не во вторник, а у Ливерпуля матч АПЛ сегодня и в ЛЧ играют во вторник
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:27
всё равно вам в лиге ни чего не светит!)))
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:08
Ужасный календарь.... Это пожалуй единственная причина по которой Зенит отказался выходить в весеннюю часть турнира....
Там ещё от Бенфики три причины было, забитые на сорок седьмой, пятьдесят восьмой и семьдесят девятой минутах.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:43
моур, АПЛ > ЛЧ, пора бы понять, тебе будет проще наныть перенос матча ЛЧ чем матча АПЛ... ты же и сам знаеш, не раз ведь пытался))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:15
Ужасный календарь....
Это пожалуй единственная причина по которой Зенит отказался выходить в весеннюю часть турнира....
Георг Шеп
Георг Шеп
сегодня в 10:56
Об этом календарном идиотизме сегодня уже все говорят.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 10:41
Жозе согласись лучше чаще играть и в лч, чем как мс😁
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:35
Тоже, никогда не понимал этого
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:18
Тут с Мауром трудно не согласиться.
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