Моуриньо: «У нас игра ЛЧ во вторник, почему матч АПЛ в воскресенье?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо перед встречей 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» раскритиковал календарь:
«Лестер» с «Вулверхэмптоном» играют в пятницу вечером. Почему? У них разве есть игра Лиги чемпионов? Нет, ни у одних, ни у других ее нет. «Вулверхэмптон» играет в Лиге Европы только в четверг.
«Тоттенхэм» является единственной командой, которая сыграет в ЛЧ во вторник. Мы играем в воскресенье, а не в пятницу или в субботу. На мой взгляд, это не нормально.
Неужели нельзя на воскресенье поставить какой-нибудь другой матч? Никто ни о чем не думает, их не заботит репутация. Они не думают, какой вред наносят английским клубам.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпциг».
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