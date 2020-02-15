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Глен Джонсон: «Санчо не нужно переходить в МЮ»

сегодня, 11:07

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон поделился мнением о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»:

Почти все, кто может по финансам купить Санчо, хотели бы это сделать. У Джейдона есть время выбрать новый клуб. Переход в МЮ стал бы неправильным решением. Конечно, это клуб с фантастической историей. Однако сейчас на него будет слишком много давления с первого же дня. Такой молодой футболист не должен сразу становиться лидером клуба уровня «Юнайтед». Сейчас в этой роли находится Маркус Рэшфорд, который сполна получает за это. Молодые игроки только формируются, поэтому с ними нужно быть аккуратнее.

Если Санчо перейдет в «Челси», «Ливерпуль» или в какой-нибудь испанский клуб, то ему не придется сразу становиться лидером. Он будет постепенно внедряться в команду, что на него отразится положительным образом. Возможно, он не получит гарантированного места в составе, но это правильно.

Ранее стало известно, что «Боруссия» готова продать Санчо из-за его серьезных проблем с дисциплиной. 

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Puni
Puni
сегодня в 13:33
Зачем вообще менять Боруссию на МЮ? Если куда и идти, то в гранды пока на пике. А то год-два в МЮ и превратится в условного Марсиаля.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:13
Сумма в 100+ лямов будет сразу давить в любом клубе, если он к этому не готов нет смысла уходить из Дортмунда.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:54
Сейчас в свете Челси покупки Зийеха и бана МС именно МЮ является главным кандидатом на его подписание
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:52
Глену Джонсону не нужно давать глупые советы
marvel777
marvel777
сегодня в 11:35
в Челси будет тоже давление если за него отвалят больше 100 ки (а столько и придется) а Ливерпулю за такие деньги покупать игрока на позицию где и так все в порядке вообще странно.
drug01
drug01
сегодня в 11:17
Он сам примет решение!!!!!
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