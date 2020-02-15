Глен Джонсон: «Санчо не нужно переходить в МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии поделился мнением о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»:

Почти все, кто может по финансам купить Санчо, хотели бы это сделать. У Джейдона есть время выбрать новый клуб. Переход в МЮ стал бы неправильным решением. Конечно, это клуб с фантастической историей. Однако сейчас на него будет слишком много давления с первого же дня. Такой молодой футболист не должен сразу становиться лидером клуба уровня «Юнайтед». Сейчас в этой роли находится Маркус Рэшфорд, который сполна получает за это. Молодые игроки только формируются, поэтому с ними нужно быть аккуратнее.

Если Санчо перейдет в «Челси», «Ливерпуль» или в какой-нибудь испанский клуб, то ему не придется сразу становиться лидером. Он будет постепенно внедряться в команду, что на него отразится положительным образом. Возможно, он не получит гарантированного места в составе, но это правильно.