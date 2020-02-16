Кокорин вновь был запечатлён в экипировке «Сочи»

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сегодня, 00:49

Нападающий «Зенита» снова был запечатлен в экипировке с эмблемой «Сочи».

На этот раз инсайд пришел от тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в инстаграме. Она сфотографировалась с Кокориным и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Кокориным его клубом еще не подписан.