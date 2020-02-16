Кокорин вновь был запечатлён в экипировке «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин снова был запечатлен в экипировке с эмблемой «Сочи».
На этот раз инсайд пришел от тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в инстаграме. Она сфотографировалась с Кокориным и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Кокориным его клубом еще не подписан.
Игроку Зенита в ожидании нового контракта официально разрешили подзаработать рекламируя другой клуб Лиги....
Как бы там ни было...пока чинуши решают за кого играть Кокорину в оставшиеся 2,5 месяца чемпионата,чтоб и игрока не упустить и Москву не обидеть....и пока тут всякие "васиуткины" желчью исходят ......у Сани как видим всё в поряде....
Игроку Зенита в ожидании нового контракта официально разрешили подзаработать рекламируя другой клуб Лиги....
Как бы там ни было...пока чинуши решают за кого играть Кокорину в оставшиеся 2,5 месяца чемпионата,чтоб и игрока не упустить и Москву не обидеть....и пока тут всякие "васиуткины" желчью исходят ......у Сани как видим всё в поряде....
ФриСтулье пакувмикрофоне
https://www.youtube.com/watch?v=ymNFyxvIdaM
ФриСтулье пакувмикрофоне
СМИ
Человек похожий на Кокорина вышел из автобуса Сочи
Кокорин присутствует на матче Сочи-Арсенал
Футболист Зенита Александр Кокорин забил гол в ворота Арсенала
СМИ
Человек похожий на Кокорина вышел из автобуса Сочи
Кокорин присутствует на матче Сочи-Арсенал
Футболист Зенита Александр Кокорин забил гол в ворота Арсенала
я против его в великом Зените
гнать ссаной метлой
я против его в великом Зените
гнать ссаной метлой