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Кокорин вновь был запечатлён в экипировке «Сочи»

сегодня, 00:49

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин снова был запечатлен в экипировке с эмблемой «Сочи».

На этот раз инсайд пришел от тренера по художественной гимнастике Лины Анисимовой в инстаграме. Она сфотографировалась с Кокориным и нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Кокориным его клубом еще не подписан.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:14
Саня на подработке....))
Игроку Зенита в ожидании нового контракта официально разрешили подзаработать рекламируя другой клуб Лиги....
Как бы там ни было...пока чинуши решают за кого играть Кокорину в оставшиеся 2,5 месяца чемпионата,чтоб и игрока не упустить и Москву не обидеть....и пока тут всякие "васиуткины" желчью исходят ......у Сани как видим всё в поряде....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:52
пусть играет - может ещё в сборную России попадёт...
112910415
112910415
сегодня в 06:50
не, ну нормально же - откинулся и двинул в Сочи, все так делают !
Sunny.
Sunny. ответил Faustello
сегодня в 03:44
ты чё раньше ожонь модный был, я конечно не слушал щас, просто в голове ассоциативно возникло ))
где ты их находишь?)) Шахматы на тебя лучше влияют)
Faustello
Faustello ответил Sunny.
сегодня в 03:34
че ты слушаешь пипец полный , да еще по ночам))
ты чё раньше ожонь модный был, я конечно не слушал щас, просто в голове ассоциативно возникло ))
Sunny.
Sunny. ответил Faustello
сегодня в 03:25
ФриСтулье пакамазафака ФриСтулье пакувмикрофоне https://www.youtube.com/watch?v=ymNFyxvIdaM
че ты слушаешь пипец полный , да еще по ночам))
Faustello
Faustello ответил LOpp
сегодня в 02:46
Может он так от Пака шифруется?))
ФриСтулье пакамазафака
ФриСтулье пакувмикрофоне
LOpp
LOpp ответил Faustello
сегодня в 02:36
Может он так от Пака шифруется?))
Faustello
Faustello ответил LOpp
сегодня в 02:30
1 марта. Матч Сочи-Арсенал. СМИ Человек похожий на Кокорина вышел из автобуса Сочи Кокорин присутствует на матче Сочи-Арсенал Футболист Зенита Александр Кокорин забил гол в ворота Арсенала
На самом деле это все прикрытие, Кокоху просто не выпустили из зоны, поэтому все эти сказки типа он тут он там он нигде ))
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 01:54
кокорин главный ньюзмейкер
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 01:41
Линка красивая ;))))
LOpp
LOpp
сегодня в 01:29
1 марта. Матч Сочи-Арсенал.
СМИ
Человек похожий на Кокорина вышел из автобуса Сочи
Кокорин присутствует на матче Сочи-Арсенал
Футболист Зенита Александр Кокорин забил гол в ворота Арсенала
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 01:20
это же не месси
я против его в великом Зените
гнать ссаной метлой
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 01:20
вы уже насто61или с этим фраером
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 00:55
Удачи Кокорину!
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