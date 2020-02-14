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«Локомотив» провел первую тренировку в Марбелье

вчера, 22:40

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео с первой тренировкой команды на сборе в Марбелье. Испанский сбор клуба продлится с 14 по 26 февраля. На этом сборе у команды запланировано два контрольных поединка.

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VV V
VV V
сегодня в 00:19
Странно, что государственный Локомотив не приобрёл кого-то из футболистов, вместо строительства железных дорог......очень странно.....очевидно Мишустин уже не разрешает тратить деньги государства не по назначению......скоро хана государственным футбольным прихлебателем, только самоокупаемость, как у ЦСКА, или Спартака, который не тратит государственные деньги, ещё отдельной строкой -КРАСНОДАР -это вышка российского футбольного общества !!! Галицкий, за свои собственные деньги содержит футбольные школы, уважение Галицкому, это вам не расхититель государственных денег-Зенит ! За Зенит, нормальному человеку болеть стыдно !!!!!!
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:57
уже заканчивать надо
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:46
Должен быть призёром ЛОКО...
juvenale
juvenale
вчера в 23:08
и еще вопрос,как посмотреть кто у меня в подписках и как убрать нежелательных пользователей
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 23:07
Держите в курсе
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 23:06
Добрый день. Пересмотр премодерации спустя месяц как поставили, ну и троллинга по прежнему очень много, тут бы в перманент не улететь. А жаловаться нельзя как раз из за премодерации.
как-то странно....
меня туда отправили по жалобе пользователя(да ладно вам)который имеет десятки акков и провоцирует постоянно людей.И Поставили премодерацию из-за слов типо "загнал тебя снова" "ты не разбираешься и не понимаешь"как-то странно такие выражения трактовать,как личное оскорбление.Я бы понял еще,если бы я как-то выражался в сторону администрации сайта,или реально обзывал кого-то,но за такие комментарии давать премодерацию,даже не знаю.
В моих комментариях нет личных оскорблений,если что-то и есть,то это легкий троллинг клубов и игроков.
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 23:02
у меня два вопроса 1 почему мой аккаунт все еще на премодерировании 2 почему я не могу отправлять жалобы
Добрый день. Пересмотр премодерации спустя месяц как поставили, ну и троллинга по прежнему очень много, тут бы в перманент не улететь. А жаловаться нельзя как раз из за премодерации.
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