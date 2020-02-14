«Локомотив» провел первую тренировку в Марбелье

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вчера, 22:40

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео с первой тренировкой команды на сборе в Марбелье. Испанский сбор клуба продлится с 14 по 26 февраля. На этом сборе у команды запланировано два контрольных поединка.