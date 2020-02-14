«Локомотив» провел первую тренировку в Марбелье

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео с первой тренировкой команды на сборе в Марбелье. Испанский сбор клуба продлится с 14 по 26 февраля. На этом сборе у команды запланировано два контрольных поединка.
Первая тренировка в Марбелье – ✅ #РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 pic.twitter.com/RoSki9pzW8— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 14, 2020
меня туда отправили по жалобе пользователя(да ладно вам)который имеет десятки акков и провоцирует постоянно людей.И Поставили премодерацию из-за слов типо "загнал тебя снова" "ты не разбираешься и не понимаешь"как-то странно такие выражения трактовать,как личное оскорбление.Я бы понял еще,если бы я как-то выражался в сторону администрации сайта,или реально обзывал кого-то,но за такие комментарии давать премодерацию,даже не знаю.
В моих комментариях нет личных оскорблений,если что-то и есть,то это легкий троллинг клубов и игроков.
меня туда отправили по жалобе пользователя(да ладно вам)который имеет десятки акков и провоцирует постоянно людей.И Поставили премодерацию из-за слов типо "загнал тебя снова" "ты не разбираешься и не понимаешь"как-то странно такие выражения трактовать,как личное оскорбление.Я бы понял еще,если бы я как-то выражался в сторону администрации сайта,или реально обзывал кого-то,но за такие комментарии давать премодерацию,даже не знаю.
В моих комментариях нет личных оскорблений,если что-то и есть,то это легкий троллинг клубов и игроков.