ГлавнаяНовости

«Спартак» поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал КЧМ

вчера, 22:10

«Спартак» в твиттере поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале команда встречалась с соотечественниками из «Локомотива» (3:1).

В финале пляжному «Спартаку» предстоит встретиться с португальской «Брагой».

«Спартак» вышел в финал клубного чемпионата мира! Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче. Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка.

 

Тем временем в СМИ появились слухи о возможном уходе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в «Герту».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» провел первую тренировку в Марбелье
14 февраля ВидеоКомментарии7
Топ-10 самых ценных российских футболистов
14 февраляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии18
Тульский «Арсенал» рассматривает вариант сотрудничества с «Химками»
14 февраля Комментарии4
В Манеже «Спартака» началось прощание с Рейнгольдом
14 февраля
«Зенит-2» вылетел в Турцию без Кокорина
13 февраля Комментарии6
Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи»
13 февраля Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vave666
Vave666
сегодня в 00:24
А до этого этапа не поздравляли??
viv
viv ответил ABir
сегодня в 00:21
спартак то же представлял Россию в квалификации ЛЕ..и опозорился с Брагой...
ABir
ABir
вчера в 23:47
Спартак в финале прежде всего будет представлять Россию! А то , что поздравили одноклубников, означает, что у всех КБ обняв семья
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 22:50
Наши на песке не очень, вот по рельсам самое то!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:41
Поздравлять будем после победы.
DEIVID
DEIVID ответил Аналитик Зенита
вчера в 22:36
Вся Россия будет болеть за Брагу, в августе они уже подарили стране праздник
Вся Россия уже болела за Бенфику, которая не подкачала и подарила всем россиянам на НГ отличное настроение.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 22:33
Вся Россия будет болеть за Брагу, в августе они уже подарили стране праздник
Авербуx
Авербуx
вчера в 22:28
на пляже их место)
DEIVID
DEIVID ответил Lucho Gonzalez
вчера в 22:24
Обреченные на Великую Брагу))
Думаю, если даже сейчас Брага доведёт матч с Бенфикой до победы, то у Порту всё равно нет шансов в борьбе за чемпионство, как не было их и в прошлые годы.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 22:23
хоть где-то спартак в финале
Igrov
Igrov
вчера в 22:23
Удачи, парни!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:18
Обреченные на Великую Брагу))
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:11
Брага это не к добру)
Но удачи народным!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100