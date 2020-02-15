«Спартак» поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал КЧМ

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вчера, 22:10

«Спартак» в твиттере поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале команда встречалась с соотечественниками из «Локомотива» (3:1).

В финале пляжному «Спартаку» предстоит встретиться с португальской «Брагой».

«Спартак» вышел в финал клубного чемпионата мира! Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче. Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка.

🔥🔥🔥 @Spartak_BSC вышел в финал клубного чемпионата мира!



Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче 💪



Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка 🔴⚪ https://t.co/Ug8JXhdHo0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 15, 2020