«Спартак» поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал КЧМ

«Спартак» в твиттере поздравил одноклубников из пляжного футбола с выходом в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале команда встречалась с соотечественниками из «Локомотива» (3:1).
В финале пляжному «Спартаку» предстоит встретиться с португальской «Брагой».
«Спартак» вышел в финал клубного чемпионата мира! Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче. Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка.
🔥🔥🔥 @Spartak_BSC вышел в финал клубного чемпионата мира!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 15, 2020
Поздравляем красно-белых братьев и желаем удачи в решающем матче 💪
Приходите на трибуны ДС «Мегаспорт»! Парням нужна ваша поддержка 🔴⚪ https://t.co/Ug8JXhdHo0
Тем временем в СМИ появились слухи о возможном уходе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в «Герту».
Но удачи народным!
Но удачи народным!