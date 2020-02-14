Топ-10 самых ценных российских футболистов

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сегодня, 22:32

«Соккер.ру» проводит смотр российских футбольных активов. Кто? Где? Сколько стоит?

Год назад «Трансфермаркт» оценивал в пять и более миллионов евро 27 российских футболистов. Сейчас таких игроков 31, и мы узнаем имена их всех.

29-31 место. Александр Кокорин и Олег Шатов (оба - «Зенит»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ) — 5 млн евро

28 место. Николай Комличенко («Динамо») - 5.5

26-27 место. Денис Черышев («Валенсия»), Сергей Петров («Краснодар») - 6

25 место. Александр Ерохин («Зенит») - 6.5

22-24 место. Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Алан Дзагоев ( ЦСКА ) — 7

20-21 место. Ильзат Ахметов ( ЦСКА ), Иван Игнатьев («Рубин») - 7.5

16-19 место. Игорь Акинфеев и Иван Обляков (оба - ЦСКА ), Александр Максименко и Зелимхан Бакаев (оба - «Спартак») — 8

13-15 место. Федор Смолов («Сельта»; принадлежит «Локомотиву»), Юрий Газинский («Краснодар»), Андрей Лунев («Зенит») - 9

Александр Кокорин последний раз выходил в стартовом составе «Зенита» почти два года назад, побывал в тюрьме, но все равно сохранил высокий с учетом обстоятельств ценник. Форвард продолжит карьеру в «Сочи» и станет самым дорогим игроком в составе этого клуба. Несколько удивляют и 7 миллионов евро, сохраненные Аланом Дзагоевым, чью карьеру убили травмы. Также констатируем вылет из топ-10 по сравнению с прошлым годом Федора Смолова (7 место), Игоря Акинфеева (8 место) и Андрея Лунева (10 место). Вместо них пришли другие.

Топ-10 российских футболистов по ориентировочной стоимости

10-12 место. Далер Кузяев («Зенит») – 10 млн евро (-1*)

10-12 место. Георгий Джикия («Спартак») – 10 млн евро (+4)

10-12 место. Матвей Сафонов («Краснодар») – 10 млн евро (+9)

*изменение цены за прошедший год.

Далер Кузяев в 2019-м был травмирован, а когда вернулся в строй — ему не нашлось места в железной основе «Зенита», как до травмы. В итоге, у полузащитника снижение стоимости на один миллион евро и мысли о смене клубной прописки, хотя в приоритете продление контракта с «Зенитом». Капитан «Спартака» Георгий Джикия, несмотря на неприятности, творившиеся с «красно-белыми», личный уровень не уронил и за год переместился с 20-го места на 10-е. Мог быть и выше, если бы сыграл на чемпионате мира и играл в стабильной команде. Для вратаря «Краснодара» прошедший год стал прорывом во взрослый футбол, Матвей впечатляющим образом ворвался в топ-10 самых дорогих российских игроков.

7-9 место. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро (-1)

7-9 место. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро (+9)

7-9 место. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 12 млн евро (+9.2)

Роман Зобнин не может гордиться последним годом своей карьеры, может намного лучше — видели, знаем. Снижение стоимости вице-капитана «Спартака» справедливо и обосновано тем, что Роман стал менее эффективен в выполнении своих специфических и не очень заданий. А еще так и не научился бить по воротам. Полузащитник без удара — это беда. Не удивительно, что Доменико Тедеско первое время ставил Зобнина на правый фланг обороны, хотя это и временная мера. Возможно, всему виной высокая нагрузка, которая выпала на всегда готового играть Зобнина, но если он и в 2020 году продолжит угасать, то придется говорить уже не о сложном периоде в карьере, а о деградации сильного футболиста.

В противовес Роману, его соседи по топу — молодые и растущие в цене футболисты, причем Дмитрий Баринов может рассматриваться в качестве альтернативы Зобнину в составе национальной сборной, куда только мечтает попасть Магомед-Шапи Сулейманов, который наконец начал не только на замены выходить, но и приносить пользу «Краснодару», появляясь в стартовом составе. Бенефисом юного «бычка» стал, конечно, матч против «Порту», в котором он забил два мяча и тем самым приобрел известность за пределами России.

4-6 место. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн евро (+3)

4-6 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 16 млн евро (+6)

4-6 место. Федор Чалов («Краснодар») – 12 млн евро (+6)

Дзюбе респект за то, что умудряется прибавлять в стоимости уже в солидном по футбольным меркам возрасте: Артему в этом году исполнится 32. Форвард «Зенита» после 30 лет прибавил 9 миллионов — это результат качественной работы на футбольном поле. Антон Миранчук год назад делил 10-е место, а сейчас продвинулся в первую пятерку. Федор Чалов в 2019-м стал лучшим бомбардиром РПЛ , у них с Антоном Миранчуком одинаковые графики роста, только в количестве новостей об отъезде за границу с форвардом ЦСКА полузащитник «Локо» не сможет посоперничать — нужно звать брата.

3 место. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 млн евро (+4)

Алексей Миранчук сохранил за собой третье место, при этом личный показатель увеличил на 4 миллиона евро. Хавбек «Локомотива» - футболист, в чей отъезд в сильный чемпионат можно поверить, тем более он сам хочет, а клуб готов отпустить. Осенью Алексей забил «Ювентусу» в каждом из матчей, у него хорошая пресса в Европе, куда он стремится.

2 место. Александр Головин («Монако») – 25 млн евро (-5)

Прошлогодний лидер упал на второе место, потому что «Монако» не радует результатами, а Головину не всегда удаются яркие матчи в составе монегасков. Впрочем, Александр уже играет в Лиге 1, набирается опыта и по-прежнему высоко котируется в Европе. Главное — не останавливаться.

1 место. Марио Фернандес ( ЦСКА ) – 30 млн евро (+4)