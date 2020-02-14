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Топ-10 самых ценных российских футболистов

сегодня, 22:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник

«Соккер.ру» проводит смотр российских футбольных активов. Кто? Где? Сколько стоит?

Год назад «Трансфермаркт» оценивал в пять и более миллионов евро 27 российских футболистов. Сейчас таких игроков 31, и мы узнаем имена их всех. 

29-31 место. Александр Кокорин и Олег Шатов (оба - «Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА) — 5 млн евро

28 место. Николай Комличенко («Динамо») - 5.5 

26-27 место. Денис Черышев («Валенсия»), Сергей Петров («Краснодар») - 6 

25 место. Александр Ерохин («Зенит») - 6.5 

22-24 место. Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА) — 7

20-21 место. Ильзат Ахметов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин») - 7.5

16-19 место. Игорь Акинфеев и Иван Обляков (оба - ЦСКА), Александр Максименко и Зелимхан Бакаев (оба - «Спартак») — 8

13-15 место. Федор Смолов («Сельта»; принадлежит «Локомотиву»), Юрий Газинский («Краснодар»), Андрей Лунев («Зенит») - 9

Александр Кокорин последний раз выходил в стартовом составе «Зенита» почти два года назад, побывал в тюрьме, но все равно сохранил высокий с учетом обстоятельств ценник. Форвард продолжит карьеру в «Сочи» и станет самым дорогим игроком в составе этого клуба. Несколько удивляют и 7 миллионов евро, сохраненные Аланом Дзагоевым, чью карьеру убили травмы. Также констатируем вылет из топ-10 по сравнению с прошлым годом Федора Смолова (7 место), Игоря Акинфеева (8 место) и Андрея Лунева (10 место). Вместо них пришли другие. 

Топ-10 российских футболистов по ориентировочной стоимости

10-12 место. Далер Кузяев («Зенит») – 10 млн евро (-1*)

10-12 место. Георгий Джикия («Спартак») – 10 млн евро (+4)

10-12 место. Матвей Сафонов («Краснодар») – 10 млн евро (+9)

*изменение цены за прошедший год.

Далер Кузяев в 2019-м был травмирован, а когда вернулся в строй — ему не нашлось места в железной основе «Зенита», как до травмы. В итоге, у полузащитника снижение стоимости на один миллион евро и мысли о смене клубной прописки, хотя в приоритете продление контракта с «Зенитом». Капитан «Спартака» Георгий Джикия, несмотря на неприятности, творившиеся с «красно-белыми», личный уровень не уронил и за год переместился с 20-го места на 10-е. Мог быть и выше, если бы сыграл на чемпионате мира и играл в стабильной команде. Для вратаря «Краснодара» прошедший год стал прорывом во взрослый футбол, Матвей впечатляющим образом ворвался в топ-10 самых дорогих российских игроков. 

7-9 место. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро (-1)

7-9 место. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро (+9)

7-9 место. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 12 млн евро (+9.2)

Роман Зобнин не может гордиться последним годом своей карьеры, может намного лучше — видели, знаем. Снижение стоимости вице-капитана «Спартака» справедливо и обосновано тем, что Роман стал менее эффективен в выполнении своих специфических и не очень заданий. А еще так и не научился бить по воротам. Полузащитник без удара — это беда. Не удивительно, что Доменико Тедеско первое время ставил Зобнина на правый фланг обороны, хотя это и временная мера. Возможно, всему виной высокая нагрузка, которая выпала на всегда готового играть Зобнина, но если он и в 2020 году продолжит угасать, то придется говорить уже не о сложном периоде в карьере, а о деградации сильного футболиста. 

В противовес Роману, его соседи по топу — молодые и растущие в цене футболисты, причем Дмитрий Баринов может рассматриваться в качестве альтернативы Зобнину в составе национальной сборной, куда только мечтает попасть Магомед-Шапи Сулейманов, который наконец начал не только на замены выходить, но и приносить пользу «Краснодару», появляясь в стартовом составе. Бенефисом юного «бычка» стал, конечно, матч против «Порту», в котором он забил два мяча и тем самым приобрел известность за пределами России.

4-6 место. Артем Дзюба («Зенит») – 16 млн евро (+3)

4-6 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 16 млн евро (+6)

4-6 место. Федор Чалов («Краснодар») – 12 млн евро (+6)

Дзюбе респект за то, что умудряется прибавлять в стоимости уже в солидном по футбольным меркам возрасте: Артему в этом году исполнится 32. Форвард «Зенита» после 30 лет прибавил 9 миллионов — это результат качественной работы на футбольном поле. Антон Миранчук год назад делил 10-е место, а сейчас продвинулся в первую пятерку. Федор Чалов в 2019-м стал лучшим бомбардиром РПЛ, у них с Антоном Миранчуком одинаковые графики роста, только в количестве новостей об отъезде за границу с форвардом ЦСКА полузащитник «Локо» не сможет посоперничать — нужно звать брата. 

3 место. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 млн евро (+4)

Алексей Миранчук сохранил за собой третье место, при этом личный показатель увеличил на 4 миллиона евро. Хавбек «Локомотива» - футболист, в чей отъезд в сильный чемпионат можно поверить, тем более он сам хочет, а клуб готов отпустить. Осенью Алексей забил «Ювентусу» в каждом из матчей, у него хорошая пресса в Европе, куда он стремится. 

2 место. Александр Головин («Монако») – 25 млн евро (-5)

Прошлогодний лидер упал на второе место, потому что «Монако» не радует результатами, а Головину не всегда удаются яркие матчи в составе монегасков. Впрочем, Александр уже играет в Лиге 1, набирается опыта и по-прежнему высоко котируется в Европе. Главное — не останавливаться. 

1 место. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро (+4)

На первом месте тот, кто и должен здесь быть по справедливости. Марио Фернандес — самый классный, умелый и мастеровитый футболист с российским паспортом. ЦСКА однажды нашел настоящий бриллиант в Бразилии и оказал огромную услугу сборной России. Кстати, знаете, сколько зарабатывает Марио Фернандес? Далеко не столько, как мог бы зарабатывать самый ценный футболист России. 

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