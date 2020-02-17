Дебютный гол Смолова, тяжкая победа «Барселоны». Итоги 24-го тура Примеры

Завершились все матчи 24-го тура испанской Примеры.
«Реал» - «Сельта» 2:2 (0:1)
Голы: Кроос 52, Рамос 65 (пенальти) - Смолов 7, Мина 85
«Барселона» - «Хетафе» 2:1 (2:0)
Голы: Гризманн 33, Роберто 39 - Анхель Родригес 66
«Валенсия» - «Атлетико» 2:2 (1:2)
Голы: Паулиста 40, Кондогбиа 59 - Льоренте 15, Партей 43
«Севилья» - «Эспаньол» 2:2 (1:1)
Голы: Окампос 15, Сусо 80 - Эмбарба 35, Ву 50
«Вильярреал» - «Леванте» 2:1 (1:0)
Голы: Морено 9, Гомес 61 - Майораль 56
«Гранада» - «Вальядолид» 2:1 (0:0)
Голы: Родригес Диас 81, Фернандес Луна 90+6 - Гвардиола 56
«Атлетик» - «Осасуна» 0:1 (0:1)
Голы: Ойер 29
«Леганес» - «Бетис» 0:0 (0:0)
«Мальорка» - «Алавес» 1:0 (0:0)
Голы: Кучо 63
Матч «Эйбар» - «Реал Сосьедад» перенесен
С результатами прошлого тура чемпионата Испании можно ознакомиться по ссылке.
Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
В активе Фёдора есть победа и ничья сразу после прихода в Сельту.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Ждём от Фёдора голов.
Вперёд Фёдор!
Выше знамя российского футбола.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Регулярно будет забивать.
Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
В активе Фёдора есть победа и ничья сразу после прихода в Сельту.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Ждём от Фёдора голов.
Вперёд Фёдор!
Выше знамя российского футбола.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Регулярно будет забивать.