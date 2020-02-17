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«Лацио» одолел «Интер» и вышел на второе место в Серии А

сегодня, 00:40
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» проиграл «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (56) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Интер» (54) - третий.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Интер» 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле 50 (пенальти), Милинкович-Савич 69 - Янг 44

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 80), Альберто, Хони (Лаццари 63), Кайседо (Корреа 63), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Интер»: Паделли, Годин (Санчес 86), де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 76), Весино, Брозович (Эриксен 77), Барелла, Янг, Мартинес, Лукаку
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: де Врей 48, Лейва 51, Луис Фелипе 58, Годин 79, Лаццари 90, Индзаги 90+3, Милинкович-Савич 90+4

Судья: Рокки Джанлука.

Ранее «Наполи» одержал победу над «Кальяри».

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 02:14
С победой Лацио! Хотя я надеялся на Интер. Болелы Интера не обращайте внимания на высказывание Коппа о чемпионстве Лацио это его личное мнение. Люблю и обожаю Клоппа но я больше надеюсь на Интер .
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:54
Вы забыли написать свою любие,хахах....
А что мне делать,я и без Вас разберусь
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 01:52
Лацио с победой!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Евгений Макрушин
сегодня в 01:51
Не разводи мокруху, Женя)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Lucky luciano
сегодня в 01:45
После этих слов стало понятно на счёт Вас....
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Великий Олимпик Лион
сегодня в 01:41
Итальянские фаны не чуют страны И считают, что мнения их не слышны, Ведь скупает давно всё по блату Волосатая лапа ФИАТа. Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон, Хотя сам он - дырявый и рваный Кантон. Но зато удалось очкодыру Фотку снять с чемпионами мира :)
Попробуй разнообразить репертуар, поработай над сюжетом. Пока очень плохо.
Отвечу словами Сметанкина:



"Писать на стенках туалета
Увы, мой друг, не мудрено:
Среди гав…, вы – все поэты;
Среди поэтов, вы – гав..!"

Андрей Сметанкин, г. Душанбе, Республика Таджикистан.
Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион
сегодня в 01:37
Итальянские фаны не чуют страны
И считают, что мнения их не слышны,
Ведь скупает давно всё по блату
Волосатая лапа ФИАТа.

Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон,
Хотя сам он - дырявый и рваный Кантон.
Но зато удалось очкодыру
Фотку снять с чемпионами мира :)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Великий Олимпик Лион
сегодня в 01:34
Думаешь я не знаю как картонки покупаются? Один звонок - и неугодная команда повержена в прах. Как в 2009 иуду быстрова слили из Спартака? А как зенит полРостова купил, чтобы в Сочи понапихать? Вот помяните моё слово - Иммобиле тоже в ювентус сольют, ну может ещё типа Милан спасать, лишь бы лацио ослабить)))))))
Ну вот, снова ты увильнул от темы.
А Иммобиле как Месси, он игрок одной команды, кроме Лацио нигде не заиграл и не заиграет)
Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 01:32
Думаешь я не знаю как картонки покупаются? Один звонок - и неугодная команда повержена в прах. Как в 2009 иуду быстрова слили из Спартака? А как зенит полРостова купил, чтобы в Сочи понапихать?

Вот помяните моё слово - Иммобиле тоже в ювентус сольют, ну может ещё типа Милан спасать, лишь бы лацио ослабить)))))))
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Великий Олимпик Лион
сегодня в 01:30
Миланские гранды брали ЛЧ, а ваши даже датчан не могут обыграть:)
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 01:27
    Пенальтеса обзавидуется, Иммобиле с пенальти забил. Ждите очередной пенальти в игре юве в сторону их соперника.
    Великий Олимпик Лион
    Великий Олимпик Лион ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 01:27
    Миланские гранды брали ЛЧ, а ваши даже датчан не могут обыграть:)
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Великий Олимпик Лион
    сегодня в 01:26
    Туринские середняки?:))))
    НЕ знаю таких. Зебры в лидерах, а бычки завтра вам всё докажут. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответил Великий Олимпик Лион
    сегодня в 01:25
    Не очко в очко, а губы в губы ахахах))
    BagioR
    BagioR
    сегодня в 01:25
    Орлы с победой!!
    Великий Олимпик Лион
    Великий Олимпик Лион ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 01:25
    Туринские середняки?:))))
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Великий Олимпик Лион
    сегодня в 01:24
    Запомните мои слова. Битва в Сериале ещё не окончена. Самый разгар. Очко в очко. И Лукаку ещё напомнит о себе, и вашему очкодыру напихает. Если он уже сам себе забивает, о чём тут речь.
    Только миланские середняки в этой битве уже не участвуют. Аха-ха)
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Анджело Войелло
    сегодня в 01:23
    Выслать очки посылкой? Наполи пусть и барахтается, но своими силами. Это старуха привыкла, что её катают на банане все кому не лень. Вот только банан как правило сдувается на стадии ЛЧ. А в этом сезоне, похоже, будете дружно кашлять с Сарри мимо всех трофеев.
    Ты только и обещаешь, аха-ха)
    Вышли, если не жалко.)
    Странные вы хейтеры Ювентуса. В пользу Юве назначают пенки - голосите, что левые, а как сами бьёте, то конечно же кристально чистые. Нам уже 7!!! пробили, а вам сколько? Аха-ха)
    Великий Олимпик Лион
    Великий Олимпик Лион
    сегодня в 01:23
    Запомните мои слова. Битва в Сериале ещё не окончена. Самый разгар. Очко в очко.
    И Лукаку ещё напомнит о себе, и вашему очкодыру напихает. Если он уже сам себе забивает, о чём тут речь.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Тага Дага
    сегодня в 01:19
    Лацио....что такое, остановитесь...так и Скудетто могут забрать...мои поздравления орлам..
    а тебе с этого что?гном в другой лиге играет
    Fuad Samedzadeh
    Fuad Samedzadeh ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 01:14
    Скамина на ушко нашептал, когда в спину целовал. Аха-ха)
    Царь Алохо🤚Ну как тебе игра?насчет пенки не очень,судья Оссата нас не любит постоянно за игру 7-8 карточек нам пихает
    Ювентус,Милан,Наполи,Интер,Аталанта
    Кто следущий?))))становитесь в очередь.
    Анджело Войелло
    Анджело Войелло ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 01:13
    Аха-ха), тебе ли завидовать, Николка? Сами в кубке ещё барахтаетесь из-за двух левых пенок.)))
    Выслать очки посылкой? Наполи пусть и барахтается, но своими силами. Это старуха привыкла, что её катают на банане все кому не лень. Вот только банан как правило сдувается на стадии ЛЧ. А в этом сезоне, похоже, будете дружно кашлять с Сарри мимо всех трофеев.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 01:10
    Я очень удивился бы, если бы китайский проект хотя бы одно очко выгрыз у "Лацио".

    Удачи "Лацио", вот это действительно команда. Надеюсь, Лёлька довольна))

    Ну а китайско-судейскому проекту удачи в Лиге Европы, вот зачем они себе Лукаку и Санчеса подписывали)))
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Анджело Войелло
    сегодня в 01:06
    Справедливости ради, пенка левейшая, но по игре фашистские куры были самоотверженнее китайских серпентов. Похоже, Клопп что-то знает..
    Скамина на ушко нашептал, когда в спину целовал. Аха-ха)
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 01:06
    Лацио....что такое, остановитесь...так и Скудетто могут забрать...мои поздравления орлам..
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Анджело Войелло
    сегодня в 01:04
    14 пенок в их пользу неимоверно добавляют мощи, ага.
    Аха-ха), тебе ли завидовать, Николка? Сами в кубке ещё барахтаетесь из-за двух левых пенок.)))
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил Энцо Феррари
    сегодня в 01:03
    Т-щи со светлыми лицами, а скажите пожалуйста, почему в последнее время ваши шутки про Ювентус настолько сублимированны? Вот только на одной ветке. Итальянские фаны не чуют страны И считают, что мнения их не нужны Много лет загребает по блату Всё мохнатая лапа ФИАТа. Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон А на деле он рваный, дырявый шаблон Как же так удалось очкодыру Получить в ноль шестом кубок мира?! ☆☆☆☆☆☆☆☆ 220 ВОЛЬТОВЫЙ Вчера 19:30 Так удаление было,свистел в одну сторону! Был бы петушок,был бы пенальти железный! Не чего нового))) аххахаха ☆☆☆☆☆☆☆ И апофеоз - заDOOMчивый ответ пользователю Agamaga (раскрыть) Вчера 19:16 Синьоитта не виновата,что рефери засунули в карман её использованные прокладки и хвастается ими направо и налево. Фетиш - ОднакО!
    Потому что от вида Ювентуса у них начинается энурез. Аха-ха)
    Бояться даже такого разобранного Ювентуса, ведь знают, что всё равно их Юве обыграет.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил спартак 1987
    сегодня в 00:57
    Да я из за этого матча не засыпал))
    Не подвела Сельтушка матушка))
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари
    сегодня в 00:56
    Т-щи со светлыми лицами, а скажите пожалуйста, почему в последнее время ваши шутки про Ювентус настолько сублимированны? Вот только на одной ветке.

    Итальянские фаны не чуют страны
    И считают, что мнения их не нужны
    Много лет загребает по блату
    Всё мохнатая лапа ФИАТа.

    Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон
    А на деле он рваный, дырявый шаблон
    Как же так удалось очкодыру
    Получить в ноль шестом кубок мира?!
    ☆☆☆☆☆☆☆☆

    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    Вчера 19:30
    Так удаление было,свистел в одну сторону!
    Был бы петушок,был бы пенальти железный!
    Не чего нового))) аххахаха
    ☆☆☆☆☆☆☆
    И апофеоз -

    заDOOMчивый
    ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
    Вчера 19:16
    Синьоитта не виновата,что рефери засунули в карман её использованные прокладки и хвастается ими направо и налево. Фетиш - ОднакО!
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:56
    сельта выстояла и важнейшие очки у реала забрала😀
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