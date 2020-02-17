«Лацио» одолел «Интер» и вышел на второе место в Серии А

«Интер» проиграл «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (56) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Интер» (54) - третий.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Интер» 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле 50 (пенальти), Милинкович-Савич 69 - Янг 44
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 80), Альберто, Хони (Лаццари 63), Кайседо (Корреа 63), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Интер»: Паделли, Годин (Санчес 86), де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 76), Весино, Брозович (Эриксен 77), Барелла, Янг, Мартинес, Лукаку
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: де Врей 48, Лейва 51, Луис Фелипе 58, Годин 79, Лаццари 90, Индзаги 90+3, Милинкович-Савич 90+4
Судья: Рокки Джанлука.
Ранее «Наполи» одержал победу над «Кальяри».
А что мне делать,я и без Вас разберусь
А что мне делать,я и без Вас разберусь
Отвечу словами Сметанкина:
"Писать на стенках туалета
Увы, мой друг, не мудрено:
Среди гав…, вы – все поэты;
Среди поэтов, вы – гав..!"
Андрей Сметанкин, г. Душанбе, Республика Таджикистан.
Отвечу словами Сметанкина:
"Писать на стенках туалета
Увы, мой друг, не мудрено:
Среди гав…, вы – все поэты;
Среди поэтов, вы – гав..!"
Андрей Сметанкин, г. Душанбе, Республика Таджикистан.
И считают, что мнения их не слышны,
Ведь скупает давно всё по блату
Волосатая лапа ФИАТа.
Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон,
Хотя сам он - дырявый и рваный Кантон.
Но зато удалось очкодыру
Фотку снять с чемпионами мира :)
И считают, что мнения их не слышны,
Ведь скупает давно всё по блату
Волосатая лапа ФИАТа.
Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон,
Хотя сам он - дырявый и рваный Кантон.
Но зато удалось очкодыру
Фотку снять с чемпионами мира :)
А Иммобиле как Месси, он игрок одной команды, кроме Лацио нигде не заиграл и не заиграет)
А Иммобиле как Месси, он игрок одной команды, кроме Лацио нигде не заиграл и не заиграет)
Вот помяните моё слово - Иммобиле тоже в ювентус сольют, ну может ещё типа Милан спасать, лишь бы лацио ослабить)))))))
Вот помяните моё слово - Иммобиле тоже в ювентус сольют, ну может ещё типа Милан спасать, лишь бы лацио ослабить)))))))
Раз они, как ты выразился, гранды, то почему сейчас не выигрывают? Более того, даже борьбу навязать не могут. А между тем у интера состав сильнее, чем у Ювентуса. Только духа нет, один смердючий душок. Аха-ха)
Раз они, как ты выразился, гранды, то почему сейчас не выигрывают? Более того, даже борьбу навязать не могут. А между тем у интера состав сильнее, чем у Ювентуса. Только духа нет, один смердючий душок. Аха-ха)
Вышли, если не жалко.)
Странные вы хейтеры Ювентуса. В пользу Юве назначают пенки - голосите, что левые, а как сами бьёте, то конечно же кристально чистые. Нам уже 7!!! пробили, а вам сколько? Аха-ха)
Вышли, если не жалко.)
Странные вы хейтеры Ювентуса. В пользу Юве назначают пенки - голосите, что левые, а как сами бьёте, то конечно же кристально чистые. Нам уже 7!!! пробили, а вам сколько? Аха-ха)
И Лукаку ещё напомнит о себе, и вашему очкодыру напихает. Если он уже сам себе забивает, о чём тут речь.
И Лукаку ещё напомнит о себе, и вашему очкодыру напихает. Если он уже сам себе забивает, о чём тут речь.
Ювентус,Милан,Наполи,Интер,Аталанта
Кто следущий?))))становитесь в очередь.
Ювентус,Милан,Наполи,Интер,Аталанта
Кто следущий?))))становитесь в очередь.
Удачи "Лацио", вот это действительно команда. Надеюсь, Лёлька довольна))
Ну а китайско-судейскому проекту удачи в Лиге Европы, вот зачем они себе Лукаку и Санчеса подписывали)))
Удачи "Лацио", вот это действительно команда. Надеюсь, Лёлька довольна))
Ну а китайско-судейскому проекту удачи в Лиге Европы, вот зачем они себе Лукаку и Санчеса подписывали)))
Бояться даже такого разобранного Ювентуса, ведь знают, что всё равно их Юве обыграет.
Бояться даже такого разобранного Ювентуса, ведь знают, что всё равно их Юве обыграет.
Не подвела Сельтушка матушка))
Не подвела Сельтушка матушка))
Итальянские фаны не чуют страны
И считают, что мнения их не нужны
Много лет загребает по блату
Всё мохнатая лапа ФИАТа.
Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон
А на деле он рваный, дырявый шаблон
Как же так удалось очкодыру
Получить в ноль шестом кубок мира?!
☆☆☆☆☆☆☆☆
220 ВОЛЬТОВЫЙ
Вчера 19:30
Так удаление было,свистел в одну сторону!
Был бы петушок,был бы пенальти железный!
Не чего нового))) аххахаха
☆☆☆☆☆☆☆
И апофеоз -
заDOOMчивый
ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
Вчера 19:16
Синьоитта не виновата,что рефери засунули в карман её использованные прокладки и хвастается ими направо и налево. Фетиш - ОднакО!
Итальянские фаны не чуют страны
И считают, что мнения их не нужны
Много лет загребает по блату
Всё мохнатая лапа ФИАТа.
Всем талдычут, что крут джанлуиджи буфон
А на деле он рваный, дырявый шаблон
Как же так удалось очкодыру
Получить в ноль шестом кубок мира?!
☆☆☆☆☆☆☆☆
220 ВОЛЬТОВЫЙ
Вчера 19:30
Так удаление было,свистел в одну сторону!
Был бы петушок,был бы пенальти железный!
Не чего нового))) аххахаха
☆☆☆☆☆☆☆
И апофеоз -
заDOOMчивый
ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
Вчера 19:16
Синьоитта не виновата,что рефери засунули в карман её использованные прокладки и хвастается ими направо и налево. Фетиш - ОднакО!