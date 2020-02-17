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Гол Смолова помог «Сельте» добыть ничью в матче с «Реалом»

сегодня, 00:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» и «Сельта» разошлись ничьей. На 7-й минуте встречи счет открыл российский нападающий Федор Смолов. «Реал» ответил голами во втором тайме. Отличились полузащитник Тони Кроос и защитник Серхио Рамос. Точку в матче поставил форвард гостей Санти Мина.

В турнирной таблице «Реал» на первой строчке (53 очка), «Сельта» покинула зону вылета – 17-е место (21 очко).

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Сельта» 2:2 (0:1)
Голы: Кроос 52, Рамос 65 (пенальти) - Смолов 7, Мина 85

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич 81), Бэйл (Менди 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 73)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес 70)
Главный тренер: Гарсия Оскар.

Предупреждения: Оласа 57, Бэйл 72, Карвахаль 74, Йокушлу 76

Судья: Рохас Хавьер.

Ранее в этом же туре «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом».

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил Agamaga
сегодня в 02:03
Азар на пока что ничего не сделал, а бейлу давно пофиг и на клуб и на результаты
Incredulous
Incredulous ответил Insanely cool
сегодня в 01:43
Согласен, Бензема сегодня был полный ноль, мало того еще и постоянно смещался на левый фланг, мешая Азару. Но к сожалению у Реала сейчас просто некому играть на позиции центрфорварда. Йович - это просто не уровень Реала, а Родриго ещё слишком зелёный для игрока основы. Вот и выходит, что играем весь сезон без центрального нападающего, потому и забиваем так мало, и в основном это защитники полузащитники.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:43
Головин поднял Монако с 17-го места на 5-е... Смолов в следующем сезоне выведет Сельту в еврокубки... Один ЗМС = 5-ти еврофутболистам...
)))) Лимит закаляет паспортистов )))
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:30
Как всегда, Каримчик сегодня очередную комету сбил, с убойной позиции
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:24
Головин поднял Монако с 17-го места на 5-е...
Смолов в следующем сезоне выведет Сельту в еврокубки...

Один ЗМС = 5-ти еврофутболистам...
Agamaga
Agamaga ответил Pancher_95
сегодня в 01:24
Другое дело Азар, столько сделал для команды не так ли?)) втихую играет себе гольф с валийцем.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 01:21
Вот и Федя поднаср... сливочным)) в ЛЧ испанских ждёт погром с такой игрой, а в чемпионате даже и не скажешь кто в конце окажется впереди на финише.
Insanely cool
Insanely cool ответил Vave666
сегодня в 01:18
Это ты на что намекаешь?
Insanely cool
Insanely cool ответил Incredulous
сегодня в 01:16
Марсело и Бэйл в стартовом составе уже насторожили, но если Марсело хотя бы реабелитировался голевой передачей, то гольфист играл просто потому что играл. Зачем Зидан выпускает его, видно же, что ему плевать на игру, на команду, на результат.
Бэйл, ладно, но там Бензема отсутствовал. Надеялся что Зидан обоих заменит, выпустит Йовича, Васкеса чтоб добить Сельту, а он на удержание пошел, тогда уже бомбил с его действий
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:15
Бейла пора отпустить восвояси. Будь Васкес в основе, было бы больше толка, возможно Реал выиграл бы. Даже Азар не игравший почти 3 месяца сделал больше
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 01:13
Молодец Федот !
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:13
Пока Бензема в команде, так и будем играть, ну не кому в Реале забивать, бензин кончился, его хватает только на начало сезона, Рона нет, а Йовича зачем покупали я так и не понял
Incredulous
Incredulous ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:12
Да вроде как обычно работает
Insanely cool
Insanely cool ответил Leha-ha50
сегодня в 01:11
Вот и Федин гол Сельте сгодился. Ничья на выезде с Реалом - это дорогого стоит.....и Барселона довольна!!!
Ничья благодаря Зидану, с его составом, тут Сельта не причем, играй мы с Барсой или Сити, 3 или 4:0 летели, там столько разрывов в оброне у Реала было, а Барса этим пользуется
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:11
Марсело и Бэйл в стартовом составе уже насторожили, но если Марсело хотя бы реабелитировался голевой передачей, то гольфист играл просто потому что играл. Зачем Зидан выпускает его, видно же, что ему плевать на игру, на команду, на результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:11
Не в лёгкий календарь пришёл Федор...Валенсия,Севилья,Реал.....
Но Сельта со Смоловым на поле не проигрывает..(Валенсия забила до выхода Федора)....

3 очка с 1-й и 5-й командой Лиги позволили Сельте покинуть зону вылета...и вселяют уверенность в сохранении места в Примере...

Завсегда радостно за успехи наших ЗМСов в европах хоть их там и единицы....

Смоланду !!!
Фёдору удачи !!!!!!
Отличное начало...с почином...зря скептики судачили...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:09
Вот и Федин гол Сельте сгодился. Ничья на выезде с Реалом - это дорогого стоит.....и Барселона довольна!!!
Insanely cool
Insanely cool ответил Тага Дага
сегодня в 01:08
Шутка пятиклассника..
А тыж персофан гнома, забыл ЖиЕСТЬ
goalaktika
goalaktika ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:08
Сайт конкретно тормозит,совершенно не интересно ничего писать наверно многим или у других не тормозит.
Бывает. Особенно в ЛЧ
Тага Дага
Тага Дага ответил Insanely cool
сегодня в 01:07
Шутка пятиклассника..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:05
Сайт конкретно тормозит,совершенно не интересно ничего писать наверно многим или у других не тормозит.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:05
Пирожок с полочки виговчанам!
Insanely cool
Insanely cool ответил Тага Дага
сегодня в 01:04
Мои поздравления Смолову...и Сельте.Молодцы,зачем убрали Бейла,вот убрали,и пропустили.Бейл это пол команды.
Возьми его себе, бесплатно отдадим
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:04
Ну и как не сказать про Федю,молодец-Реалу забил на Бернабеу, это внукам можно рассказывать!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:03
Мои поздравления Смолову...и Сельте.Молодцы,зачем убрали Бейла,вот убрали,и пропустили.Бейл это пол команды.
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 01:03
Когда же Бензема повязку в руки снимет? как даун с ней ходит
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:01
Судья 5 мин и плюс 38 секунд,не смог хотя старался,но получит выговор от знаменитого Переса.
Реал играл хорошо и Сельта хорошо.Реал не устает а Барса в физике п ц по вине муравья.
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 00:59
Ничья Гения Зидана, так как он про94 выйграный матч никто наверное не сможет. Кстати, у нас Йович есть, но он не играет, так как это место застолбил никакуший Бензема, он уже 3 матч мертвый, но играет. Ждем кента Марсело в матче с Сити, один кое как забьем, но 5 пропустит, но зато Кент сыграет!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:59
Я даже не знаю как это назвать,это чтоли вернулся пропускающий Реал?
Здесь Зидан не угадал с составом,сразу нужен Менди ,а не Марсело
Ну да ладно ,Реал лидер,ждём лч и Класико,а там будет видна перспектива этого сезона
Сегодня не очень
Roman73
Roman73
сегодня в 00:59
Поздравим Смолова.
Не каждому удаётся забить Реалу.
Найлучшей карьеры в Испании.
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