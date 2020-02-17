Гол Смолова помог «Сельте» добыть ничью в матче с «Реалом»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» и «Сельта» разошлись ничьей. На 7-й минуте встречи счет открыл российский нападающий Федор Смолов. «Реал» ответил голами во втором тайме. Отличились полузащитник Тони Кроос и защитник Серхио Рамос. Точку в матче поставил форвард гостей Санти Мина.
В турнирной таблице «Реал» на первой строчке (53 очка), «Сельта» покинула зону вылета – 17-е место (21 очко).
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Сельта» 2:2 (0:1)
Голы: Кроос 52, Рамос 65 (пенальти) - Смолов 7, Мина 85
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич 81), Бэйл (Менди 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 73)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес 70)
Главный тренер: Гарсия Оскар.
Предупреждения: Оласа 57, Бэйл 72, Карвахаль 74, Йокушлу 76
Судья: Рохас Хавьер.
Ранее в этом же туре «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом».
Но Сельта со Смоловым на поле не проигрывает..(Валенсия забила до выхода Федора)....
3 очка с 1-й и 5-й командой Лиги позволили Сельте покинуть зону вылета...и вселяют уверенность в сохранении места в Примере...
Завсегда радостно за успехи наших ЗМСов в европах хоть их там и единицы....
Смоланду !!!
Фёдору удачи !!!!!!
Отличное начало...с почином...зря скептики судачили...
Но Сельта со Смоловым на поле не проигрывает..(Валенсия забила до выхода Федора)....
3 очка с 1-й и 5-й командой Лиги позволили Сельте покинуть зону вылета...и вселяют уверенность в сохранении места в Примере...
Завсегда радостно за успехи наших ЗМСов в европах хоть их там и единицы....
Смоланду !!!
Фёдору удачи !!!!!!
Отличное начало...с почином...зря скептики судачили...