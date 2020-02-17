Гол Смолова помог «Сельте» добыть ничью в матче с «Реалом»

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сегодня, 00:52

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» и «Сельта» разошлись ничьей. На 7-й минуте встречи счет открыл российский нападающий . «Реал» ответил голами во втором тайме. Отличились полузащитник Тони Кроос и защитник Серхио Рамос. Точку в матче поставил форвард гостей Санти Мина.

В турнирной таблице «Реал» на первой строчке (53 очка), «Сельта» покинула зону вылета – 17-е место (21 очко).

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Сельта» 2:2 (0:1)

Голы: Кроос 52, Рамос 65 (пенальти) - Смолов 7, Мина 85

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич 81), Бэйл (Менди 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 73)

Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес 70)

Главный тренер: Гарсия Оскар.

Предупреждения: Оласа 57, Бэйл 72, Карвахаль 74, Йокушлу 76

Судья: Рохас Хавьер.

Ранее в этом же туре «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом».