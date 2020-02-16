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«Атлетик» в домашней игре проиграл «Осасуне»

сегодня, 22:22
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Атлетик» в поединке 24-го тура испанской Примеры проиграл «Осасуне». Баски (31 очко) находятся на десятом месте, памплонцы (тоже 31 балл) - одиннадцатые.

Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия

«Атлетик» - «Осасуна» 0:1
Голы: Ойер 29

«Атлетик»: Симон, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Капа, Гарсия (Адурис 68), Весга, Берчиче, Вильялибре (Санджет 46), Уильямс, Венседор (Ибаи Гомес 74)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль (Гарсия 88), Гарсия, Эрнандес Умпьеррес, Ронкалья, Эступиньян Тенорио, Брашанац, Ойер (Мерида 90+1), Перес, Адриан (Торрес 77), Гальего
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

Предупреждения: Венседор 27, Сан Хосе 33, Ронкалья 38, Ойер 39, Гальего 48, Брашанац 55, Мартинес 77, Адурис 80

Судья: Гонсалес Пабло.

Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:54
Не ожиданый результат. Молодцы Осасуна.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 23:25
Осасуне было нужнее.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 22:29
Осасуну с победой!
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