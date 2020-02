Хунтелар забил 400 голов в карьере. В составе «Аякса» у него 151 мяч

«Аякс» в игре 23-го тура чемпионата Нидерландов разгромил «Ваалвейк».

Одним голом в этой встрече отметился нападающий амстердамцев . Таким образом, этот забитый мяч стал для него 400-м в карьере, включая и матчи за сборные.

В составе «Аякса» на его счету 151 гол. Напомним, что 36-летний форвард вернулся в амстердамский клуб летом 2017 года.

400 - Klaas Jan Huntelaar has now scored 400 goals for club & country, including 151 for @AFCAjax. Milestone. pic.twitter.com/YJxCTAbmMR