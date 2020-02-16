«Бавария» впервые за 47 лет вела со счетом 3:0 после 12 минут матча

«Бавария» в гостевом поединке 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».
Мюнхенцы уже на 12-й минуте повели со счетом 3:0 в матче. Таким образом, «Бавария» впервые с 20 января 1973 года так быстро достигла такой разницы мячей в игре Бундеслиги.
Тогда мюнхенцы после 12 минут встречи с «Рот-Вайссом» вели со счетом 3:0. В итоге «Бавария» обыграла своего соперника 5:0.
поймала свою игру,
на ходу,
на подъёме.
Остальные соискатели Кубка Чемпионов не доделаны.
поймала свою игру,
на ходу,
на подъёме.
Остальные соискатели Кубка Чемпионов не доделаны.