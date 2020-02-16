«Бавария» впервые за 47 лет вела со счетом 3:0 после 12 минут матча

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сегодня, 20:27

«Бавария» в гостевом поединке 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».

Мюнхенцы уже на 12-й минуте повели со счетом 3:0 в матче. Таким образом, «Бавария» впервые с 20 января 1973 года так быстро достигла такой разницы мячей в игре Бундеслиги.

Тогда мюнхенцы после 12 минут встречи с «Рот-Вайссом» вели со счетом 3:0. В итоге «Бавария» обыграла своего соперника 5:0.