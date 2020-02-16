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«Бавария» впервые за 47 лет вела со счетом 3:0 после 12 минут матча

сегодня, 20:27
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в гостевом поединке 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».

Мюнхенцы уже на 12-й минуте повели со счетом 3:0 в матче. Таким образом, «Бавария» впервые с 20 января 1973 года так быстро достигла такой разницы мячей в игре Бундеслиги.

Тогда мюнхенцы после 12 минут встречи с «Рот-Вайссом» вели со счетом 3:0. В итоге «Бавария» обыграла своего соперника 5:0.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:52
хватит уже считать всякую хню...
Gensmo
Gensmo
сегодня в 22:40
Баварию с победой!
матос
матос
сегодня в 21:51
Красавцы
Roman73
Roman73
сегодня в 21:38
Бавария сбалансировала состав,
поймала свою игру,
на ходу,
на подъёме.
Остальные соискатели Кубка Чемпионов не доделаны.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:35
А потом бросили играть.
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