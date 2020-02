Нападающий «Баварии» отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Кельна». 31-летний форвард стал первым футболистом в текущем сезоне, которому удалось достичь отметки в 40 забитых мячей, учитывая матчи за клуб и сборную.

Robert Lewandowski is the first player to score 40 goals for club and country this season 💪 pic.twitter.com/QJ4U5qohyl