Дерзай, «Ливерпуль»! Самые легкие титулы в английском футболе

«Ливерпулю» рукой подать до долгожданного титула, и «Соккер.ру» уверен, что это будет одно из самых легких чемпионств в истории английского футбола.
Сегодня будущий чемпион Англии после паузы проведет очередной матч в чемпионате — против замыкающего таблицу «Норвича». «Ливерпуль» станет победителем АПЛ, если выиграет шесть следующих матчей. То есть в середине марта «красные» могут выполнить главную цель на сезон вне зависимости от результатов встреч конкурентов. Но чисто теоретически есть шанс повесить себе золотые медали на шею в последний день февраля: для этого команде Юргена Клоппа всего-то нужно выиграть три своих матча (легкая часть плана) и дождаться трех кряду неудачных результатов от «Манчестер Сити» и «Лестера» (это сложнее). В любом случае, «Ливерпуль» станет чемпионом и сделает это легко, как команды, о которых пойдет речь ниже.
«Престон Норт Энд» 1888/89
Начинаем с «бородатых» лет, наша первая остановка — первый сезон в Первом английском футбольном дивизионе, простите за множественную тавтологию. «Престон» - первый клуб, в котором большой оригинал и обожатель побед на разных полях Уильям Саделл стал платить зарплату своим футболистам. Это был огромный шаг в направлении профессионального футбола. Не удивительно, что «Престон» легко выиграл первый английский чемпионат: 18 побед, 4 ничьи и 0 поражений, разница голов 74:15. Первый по всем показателям! Занявшая второе место «Астон Вилла» отстала на 11 очков, но учтите, что за победу давали только два балла, в трехочковой системе отставание составило бы 17 пунктов. У «Ливерпуля» после 22 туров нынешнего сезона был аналогичный перевес над ближайшим преследователем.
«Астон Вилла» 1896/97
К концу XIX века конкуренция в английском футболе выросла, и безупречный триумф «Престона» стал легендой. «Астон Вилла» в своем чемпионском сезоне проиграла четырежды, зато выиграла 21 раз и привезла те же 11 очков (по трехочковой системе - 19) ближайшему преследователю за 30 туров. В том сезоне «Вилла» еще и Кубок Англии взяла, став второй командой после «Престона», которой удалось сотворить «золотой дубль».
«Сандерленд» 1935/36
На стыке веков «Сандерленд» боролся с «Астон Виллой» за право считаться сильнейшей командой Англии и выиграл несколько титулов, но после 1913-го как отрезало — 23 года без побед. В предыдущем сезоне «черные коты» не смогли угнаться за «Арсеналом» и остались вторыми, но свой последний на сегодняшний день титул «Сандерленд» выиграл стильно: команда Джонни Кокрейна смяла всех в Первом дивизионе уже к Рождеству, позволив себе немного расслабиться во второй части чемпионата. В любом случае «+15» (здесь и далее очки даются в пересчете на треочковую систему) над второй командой и 109 голов — это мощно.
«Тоттенхэм» 1960/61
«Шпоры» лишь дважды становились чемпионами Англии, но им есть что вспомнить. В сезоне 1960/61 «Тоттенхэм» доминировал с самого старта, выиграв 15 из 16 первых матчей. Великолепная команда Билла Николсона забила феноменальные 115 мячей и одержала 16 побед в 21 матче. А еще «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, сотворив первый «золотой дубль» со времен «Астон Виллы» 1896/97.
«Эвертон» 1969/70
Убедительная победа «Эвертона» оставила сильнейшее впечатление еще и потому, что «ириски» не были фаворитами того сезона. Более или менее все ставили на действующего чемпиона - «Лидс» Дона Реви, однако мерсисайдцы в итоговой таблице опередили записного фаворита на 17 очков. Это была сладкая победа, украшенная вишенкой в виде победы на «Энфилде» над «красным» соседом.
«Ноттингем Форест» 1977/78
Первый титул в истории для «Ноттингема» добыл великий и оригинальный Брайан Клаф, а победа получилась впечатляющей и очень уверенной. Во-первых, «лесники» проиграли всего лишь 3 матча из 42-х, во-вторых, в составе не было звезд первой величины, кроме удачно подъехавшего на родину Робин Гуда Питера Шилтона, в-третьих, «Ноттингем» заставил глотать пыль «Ливерпуль» Боба Пейсли, который в те годы доминировал в Англии и в Европе.
«Ливерпуль» 1978/79
Но уже в следующем сезоне «Ливерпуль» снова был на коне, отомстив «Ноттингему» и за предыдущий сезон, и за вылет из Кубка чемпионов, где английские клубы столкнулись уже в первом раунде. «Красные» привезли финишировавшему вторым «Ноттингему» 17 очков в финишном створе сезона, а ключом к замечательной победе стала феноменальная игра «Ливерпуля» в домашних матчах: сплошь победы с вкраплениями двух ничьих и нелепо малое количество пропущенных голов — 4 в 21-й встрече!
«Ливерпуль» 1982/83
Еще один шикарный сезон «Ливерпуля», который этой победой отсалютовал девятилетнему пребыванию на тренерском мостике Боба Пейсли. «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед» отстали на двузначное количество очков, а Кенни Далглиш, Иан Раш и Грэм Сунесс были слишком сильны для остальных команд Первого дивизиона.
«Ливерпуль» 1987/88
Если смотреть на финальный вариант таблицы, то там «всего лишь» 9 очков перевеса «Ливерпуля» над МЮ, но «красные» доминировали на протяжении всего сезона, досрочно обеспечили себе титул и позволили расслабиться в концовке, когда судьба первого места была решена. Команда Кенни Далглиша проиграла лишь дважды по ходу своего триумфального похода, причем впервые в марте. Занявший третье место «Ноттингем» под руководством легендарного Брайана Клафа был разбит со счетом 5:0 в апрельском матче на «Энфилде», и эта игра до сих пор считается одним из лучших выступлений в рамках высшего дивизиона.
«Манчестер Юнайтед» 1999/2000
У МЮ под руководством сэра Алекса Фергюсона было немало славных сезонов, особняком среди которых стоит кампания 1998/99, когда «красные дьяволы» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Но если в 1999-м манкунианцы финишировали всего лишь на одно очко впереди «Арсенала», то в 2000-м их преимущество равнялось 18-ти очкам. Особенно убедительным получился финиш из десяти побед кряду. В том сезоне болельщики МЮ наслаждались футболом, жизнью и победами.
«Арсенал» 2003/04
«Канониры» стали первой командой в английском футболе со времен «Престона» 1888/89, кому удалось пройти сезон без поражений. Тьерри Анри забил 30 голов, оборона допустила всего лишь 26 пробоин, а конкуренты остались далеко позади. Последние 15 лет казалось, что пройти сезон без поражений в АПЛ вряд ли кому-то удастся, но тут пришел «Ливерпуль». Как знать, как знать…
«Челси» 2004/05
Непобедимый «Арсенал» закончился и началась история Жозе «Особенного» Моуриньо в АПЛ. Португальский тренер излучал уверенность, как и его «Челси» в дебютном сезоне Жозе в Англии. Первый титул «Челси» за полвека получился настолько убедительным, что всем остальным клубам АПЛ оставалось бороться за места со второго и ниже. «Синие» набрали 95 очков (преимущество «+12» над «Арсеналом», «+18» над МЮ), проиграли всего лишь раз, а пропустили смешные 15 голов.
«Манчестер Юнайтед» 2012/13
Это точно не был сильнейший «Юнайтед» под руководством Фергюсона, но тем ценнее финиш на первом месте с двузначным опережением ближайших конкурентов. Тренерский вклад сэра Алекса переоценить невозможно: шотландец в условиях ограниченных ресурсов собрал и сбалансировал боеспособную команду, а ключевым решением стало приглашение Робина ван Перси, который и пригодился-то только на сезон. В итоге, в сезоне 2012/13 был МЮ и все остальные.
«Манчестер Сити» 2017/18
100 очков. Прописью: сто очков. Это рекорд, как и 19 очков преимущества над финишировавшим вторым МЮ. «Манчестер Сити» поставил еще ряд рекордов, которые вы легко можете отыскать, если зададитесь такой целью. Эта победа команды Гвардиола была феноменальна, но «Ливерпуль» сейчас идет с опережением нереального графика «горожан». Как такое вообще возможно?!