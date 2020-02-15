Дерзай, «Ливерпуль»! Самые легкие титулы в английском футболе

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сегодня, 13:30

«Ливерпулю» рукой подать до долгожданного титула, и «Соккер.ру» уверен, что это будет одно из самых легких чемпионств в истории английского футбола.

Сегодня будущий чемпион Англии после паузы проведет очередной матч в чемпионате — против замыкающего таблицу «Норвича». «Ливерпуль» станет победителем АПЛ , если выиграет шесть следующих матчей. То есть в середине марта «красные» могут выполнить главную цель на сезон вне зависимости от результатов встреч конкурентов. Но чисто теоретически есть шанс повесить себе золотые медали на шею в последний день февраля: для этого команде Юргена Клоппа всего-то нужно выиграть три своих матча (легкая часть плана) и дождаться трех кряду неудачных результатов от «Манчестер Сити» и «Лестера» (это сложнее). В любом случае, «Ливерпуль» станет чемпионом и сделает это легко, как команды, о которых пойдет речь ниже.

«Престон Норт Энд» 1888/89

Начинаем с «бородатых» лет, наша первая остановка — первый сезон в Первом английском футбольном дивизионе, простите за множественную тавтологию. «Престон» - первый клуб, в котором большой оригинал и обожатель побед на разных полях Уильям Саделл стал платить зарплату своим футболистам. Это был огромный шаг в направлении профессионального футбола. Не удивительно, что «Престон» легко выиграл первый английский чемпионат: 18 побед, 4 ничьи и 0 поражений, разница голов 74:15. Первый по всем показателям! Занявшая второе место «Астон Вилла» отстала на 11 очков, но учтите, что за победу давали только два балла, в трехочковой системе отставание составило бы 17 пунктов. У «Ливерпуля» после 22 туров нынешнего сезона был аналогичный перевес над ближайшим преследователем.

«Астон Вилла» 1896/97

К концу XIX века конкуренция в английском футболе выросла, и безупречный триумф «Престона» стал легендой. «Астон Вилла» в своем чемпионском сезоне проиграла четырежды, зато выиграла 21 раз и привезла те же 11 очков (по трехочковой системе - 19) ближайшему преследователю за 30 туров. В том сезоне «Вилла» еще и Кубок Англии взяла, став второй командой после «Престона», которой удалось сотворить «золотой дубль».

«Сандерленд» 1935/36

На стыке веков «Сандерленд» боролся с «Астон Виллой» за право считаться сильнейшей командой Англии и выиграл несколько титулов, но после 1913-го как отрезало — 23 года без побед. В предыдущем сезоне «черные коты» не смогли угнаться за «Арсеналом» и остались вторыми, но свой последний на сегодняшний день титул «Сандерленд» выиграл стильно: команда Джонни Кокрейна смяла всех в Первом дивизионе уже к Рождеству, позволив себе немного расслабиться во второй части чемпионата. В любом случае «+15» (здесь и далее очки даются в пересчете на треочковую систему) над второй командой и 109 голов — это мощно.

«Тоттенхэм» 1960/61

«Шпоры» лишь дважды становились чемпионами Англии, но им есть что вспомнить. В сезоне 1960/61 «Тоттенхэм» доминировал с самого старта, выиграв 15 из 16 первых матчей. Великолепная команда Билла Николсона забила феноменальные 115 мячей и одержала 16 побед в 21 матче. А еще «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, сотворив первый «золотой дубль» со времен «Астон Виллы» 1896/97.

«Эвертон» 1969/70

Убедительная победа «Эвертона» оставила сильнейшее впечатление еще и потому, что «ириски» не были фаворитами того сезона. Более или менее все ставили на действующего чемпиона - «Лидс» Дона Реви, однако мерсисайдцы в итоговой таблице опередили записного фаворита на 17 очков. Это была сладкая победа, украшенная вишенкой в виде победы на «Энфилде» над «красным» соседом.

«Ноттингем Форест» 1977/78

Первый титул в истории для «Ноттингема» добыл великий и оригинальный Брайан Клаф, а победа получилась впечатляющей и очень уверенной. Во-первых, «лесники» проиграли всего лишь 3 матча из 42-х, во-вторых, в составе не было звезд первой величины, кроме удачно подъехавшего на родину Робин Гуда Питера Шилтона, в-третьих, «Ноттингем» заставил глотать пыль «Ливерпуль» Боба Пейсли, который в те годы доминировал в Англии и в Европе.

«Ливерпуль» 1978/79

Но уже в следующем сезоне «Ливерпуль» снова был на коне, отомстив «Ноттингему» и за предыдущий сезон, и за вылет из Кубка чемпионов, где английские клубы столкнулись уже в первом раунде. «Красные» привезли финишировавшему вторым «Ноттингему» 17 очков в финишном створе сезона, а ключом к замечательной победе стала феноменальная игра «Ливерпуля» в домашних матчах: сплошь победы с вкраплениями двух ничьих и нелепо малое количество пропущенных голов — 4 в 21-й встрече!

«Ливерпуль» 1982/83

Еще один шикарный сезон «Ливерпуля», который этой победой отсалютовал девятилетнему пребыванию на тренерском мостике Боба Пейсли. «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед» отстали на двузначное количество очков, а Кенни Далглиш, Иан Раш и Грэм Сунесс были слишком сильны для остальных команд Первого дивизиона.

«Ливерпуль» 1987/88

Если смотреть на финальный вариант таблицы, то там «всего лишь» 9 очков перевеса «Ливерпуля» над МЮ , но «красные» доминировали на протяжении всего сезона, досрочно обеспечили себе титул и позволили расслабиться в концовке, когда судьба первого места была решена. Команда Кенни Далглиша проиграла лишь дважды по ходу своего триумфального похода, причем впервые в марте. Занявший третье место «Ноттингем» под руководством легендарного Брайана Клафа был разбит со счетом 5:0 в апрельском матче на «Энфилде», и эта игра до сих пор считается одним из лучших выступлений в рамках высшего дивизиона.

«Манчестер Юнайтед» 1999/2000

У МЮ под руководством сэра Алекса Фергюсона было немало славных сезонов, особняком среди которых стоит кампания 1998/99, когда «красные дьяволы» выиграли АПЛ , Лигу чемпионов и Кубок Англии. Но если в 1999-м манкунианцы финишировали всего лишь на одно очко впереди «Арсенала», то в 2000-м их преимущество равнялось 18-ти очкам. Особенно убедительным получился финиш из десяти побед кряду. В том сезоне болельщики МЮ наслаждались футболом, жизнью и победами.

«Арсенал» 2003/04

«Канониры» стали первой командой в английском футболе со времен «Престона» 1888/89, кому удалось пройти сезон без поражений. Тьерри Анри забил 30 голов, оборона допустила всего лишь 26 пробоин, а конкуренты остались далеко позади. Последние 15 лет казалось, что пройти сезон без поражений в АПЛ вряд ли кому-то удастся, но тут пришел «Ливерпуль». Как знать, как знать…

«Челси» 2004/05

Непобедимый «Арсенал» закончился и началась история Жозе «Особенного» Моуриньо в АПЛ . Португальский тренер излучал уверенность, как и его «Челси» в дебютном сезоне Жозе в Англии. Первый титул «Челси» за полвека получился настолько убедительным, что всем остальным клубам АПЛ оставалось бороться за места со второго и ниже. «Синие» набрали 95 очков (преимущество «+12» над «Арсеналом», «+18» над МЮ ), проиграли всего лишь раз, а пропустили смешные 15 голов.

«Манчестер Юнайтед» 2012/13

Это точно не был сильнейший «Юнайтед» под руководством Фергюсона, но тем ценнее финиш на первом месте с двузначным опережением ближайших конкурентов. Тренерский вклад сэра Алекса переоценить невозможно: шотландец в условиях ограниченных ресурсов собрал и сбалансировал боеспособную команду, а ключевым решением стало приглашение Робина ван Перси, который и пригодился-то только на сезон. В итоге, в сезоне 2012/13 был МЮ и все остальные.

«Манчестер Сити» 2017/18