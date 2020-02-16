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Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам после 22-х туров

сегодня, 20:46
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в матче 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».

Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер отметился двумя голевыми передачами в этой игре. Таким образом, на счет 30-летнего немца 14 ассистов в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Это лучший показатель в истории Бундеслиги за данный промежуток времени за все время подсчета такой статистики (с сезона 2004/2005).

Мюллер повторил свой личный рекорд по голевым передачам в чемпионате, который установил в сезоне 2017/2018.

Напомним, что «Бавария» впервые за 47 лет вела со счетом 3:0 после 12 минут матча.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:44
А вы говорили Месся месся... Вон Мюллер скока раздал но его так не пиарят как гнома.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:36
Лучшего все же по всему сезону нужно считать.
матос
матос
сегодня в 21:29
Молодец Томас.
Roman73
Roman73
сегодня в 21:27
Мюллер !
Группенфюрер Мюллер !
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