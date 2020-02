Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам после 22-х туров

«Бавария» в матче 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».

Нападающий мюнхенцев отметился двумя голевыми передачами в этой игре. Таким образом, на счет 30-летнего немца 14 ассистов в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Это лучший показатель в истории Бундеслиги за данный промежуток времени за все время подсчета такой статистики (с сезона 2004/2005).

Мюллер повторил свой личный рекорд по голевым передачам в чемпионате, который установил в сезоне 2017/2018.

