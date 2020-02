Сарри - первый за 60 лет тренер «Ювентуса», кто выиграл 16 из 17 игр дома

«Ювентус» оказался сильнее «Брешии» в игре 24-го тура Серии А.

Туринцы под руководством одержали 16 побед в 17 домашних матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

61-летний специалист стал вторым тренером в истории «Ювентуса», кто добился такого достижения. Первым этого результата достиг экс-наставник Карло Парола в 1960 году.

16 - Maurizio #Sarri in the second #Juventus manager to win 16 of his first 17 home games in all competitions with the bianconeri, after Carlo Parola in 1960. Wonderful.#JuventusBrescia pic.twitter.com/Liiz71WjkR