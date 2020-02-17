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Левандовски за 22 тура Бундеслиги забил 23 гола, лучше только у Г. Мюллера

сегодня, 08:24
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в гостевой встрече 22-го тура Бундеслиги разгромила «Кельн».

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отметился одним забитым мячом в этом матче. Таким образом, это уже 23-й его гол в текущем сезоне чемпионата Германии.

Больше мячей в стартовых 22-х турах Бундеслиги забивал только легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер в сезоне 1972/1973 (24 гола) и в сезоне 1969/1970 (26 голов).

Отметим, что Левандовски стал первым игроком, кто смог в нынешнем сезоне забить 40 голов во всех турнирах.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:40
Мюллера тяжело переплюнуть...
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