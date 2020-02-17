Агент Смольникова: «Мы не отклоняли предложение „Зенита“»

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сегодня, 12:32

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» , заявил, что переговоры с петербургским клубом о новом контракте для его клиента продолжаются. Действующее соглашение игрока с клубом истекает следующим летом.

Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр.