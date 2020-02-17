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Агент Смольникова: «Мы не отклоняли предложение „Зенита“»

сегодня, 12:32

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, заявил, что переговоры с петербургским клубом о новом контракте для его клиента продолжаются. Действующее соглашение игрока с клубом истекает следующим летом.

Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр.

Отметим, что ранее агент Смольникова сообщил о предложениях игроку от двух клубов РПЛ.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:46
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:44
    уже обсудили цифры 1, 2 и 3 ; завтра обсудим 4 и 5.
    а предложение мы не отклоняли : не дождались !
    LOpp
    LOpp ответил 12-й спартанец
    сегодня в 13:12
    Чье народное достояние?
    Конотопское
    12-й спартанец
    12-й спартанец ответил LOpp
    сегодня в 13:00
    Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр. в этом мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи: 1. Как горит огонь. 2. Как течет вода. 3. Как футболисты доят "народное достояние".
    Чье народное достояние?
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:45
    Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр.


    в этом мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи:
    1. Как горит огонь.
    2. Как течет вода.
    3. Как футболисты доят "народное достояние".
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:44
    Если парень попадает в заявку ....но не играет с сентября в чемпионате - навряд ли главный тренер на него рассчитывает.....

    Скоро 32...
    Наверняка есть и другие варианты чем лавка "Зенита" и "Сочи"...
    Удачи Игорю !!!
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