Агент Смольникова: «Мы не отклоняли предложение „Зенита“»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, заявил, что переговоры с петербургским клубом о новом контракте для его клиента продолжаются. Действующее соглашение игрока с клубом истекает следующим летом.
Мы не отклоняли предложение «Зенита». Идет обсуждение цифр.
Отметим, что ранее агент Смольникова сообщил о предложениях игроку от двух клубов РПЛ.
а предложение мы не отклоняли : не дождались !
а предложение мы не отклоняли : не дождались !
в этом мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи:
1. Как горит огонь.
2. Как течет вода.
3. Как футболисты доят "народное достояние".
в этом мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи:
1. Как горит огонь.
2. Как течет вода.
3. Как футболисты доят "народное достояние".
Скоро 32...
Наверняка есть и другие варианты чем лавка "Зенита" и "Сочи"...
Удачи Игорю !!!
Скоро 32...
Наверняка есть и другие варианты чем лавка "Зенита" и "Сочи"...
Удачи Игорю !!!