Терри: «„Челси“ обеспечит себе место в первой четвёрке АПЛ»

Бывший защитник «Челси», а ныне помощник главного тренера «Астон Виллы» , оценил возможности «синих» завершить текущий сезон английской Премьер-Лиги в топ-4.

У «Челси» начинается очень важный отрезок в сезоне. Матч с «Тоттенхэмом» будет идеальным для того, чтобы закрыть все неудачи. Это дерби является, я думаю, самым серьёзным матчем. На «Стэмфорд Бридж» будет очень шумно. Для игроков это шанс показать, что значит для них этот матч, и доказать свое желание сражаться за футболку и эмблему на груди. Однако, будет тяжело.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» провели несколько достойных матчей, а «Челси» сбавил темп. Но я думаю, «Челси» обеспечит себе место в четвёрке.