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Терри: «„Челси“ обеспечит себе место в первой четвёрке АПЛ»

сегодня, 13:44

Бывший защитник «Челси», а ныне помощник главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри, оценил возможности «синих» завершить текущий сезон английской Премьер-Лиги в топ-4.

У «Челси» начинается очень важный отрезок в сезоне. Матч с «Тоттенхэмом» будет идеальным для того, чтобы закрыть все неудачи. Это дерби является, я думаю, самым серьёзным матчем. На «Стэмфорд Бридж» будет очень шумно. Для игроков это шанс показать, что значит для них этот матч, и доказать свое желание сражаться за футболку и эмблему на груди. Однако, будет тяжело.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» провели несколько достойных матчей, а «Челси» сбавил темп. Но я думаю, «Челси» обеспечит себе место в четвёрке.

В прошлом матче «Челси» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед». 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 14:35
Удачи Челси!!!
311
311
сегодня в 14:18
Ну если Вилла сольет матч Синим по дружески!)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:11
Сложно ванговать. Чисто по составу и стабильности наверно даже вулвз интереснее и звсех 5-х претендентов на 4-5 места.Эверттн и Арсенал тоже не далеко.
marvel777
marvel777
сегодня в 14:07
ну хз - ни в ком из этой тройки не уверен
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