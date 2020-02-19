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Ребич: «Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть»

сегодня, 12:46

Нападающий «Милана» Анте Ребич в интервью Dalmatinski рассказал о своей адаптации в итальянском клубе. Напомним, что в «Милане» футболист находится на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Айнтрахту». 

Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть и демонстрировать свои навыки. Теперь, к счастью, у меня все хорошо. Мне никогда не было так сложно играть, как это происходит в Италии. 

Сейчас я просто получил необходимую возможность. Когда мне дают хотя бы один шанс, в большинстве случаев я использую его.

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