Ребич: «Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть»

Нападающий «Милана» в интервью Dalmatinski рассказал о своей адаптации в итальянском клубе. Напомним, что в «Милане» футболист находится на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Айнтрахту».

Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть и демонстрировать свои навыки. Теперь, к счастью, у меня все хорошо. Мне никогда не было так сложно играть, как это происходит в Италии.

Сейчас я просто получил необходимую возможность. Когда мне дают хотя бы один шанс, в большинстве случаев я использую его.