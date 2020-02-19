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Гомеc: «Я провел ужасный год в „Металлисте“»

сегодня, 12:37

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о своем опыте выступлений за украинский «Металлист».

Мне поступило предложение от «Металлиста», который играл в Лиге чемпионов и боролся за титул в чемпионате Украины. 

В команде было много игроков из Аргентины. Я сказал себе: «Если я не могу перейти в „Атлетико“ или остаться в Италии, то я хотя бы поиграю в Европе и заработаю много денег».

Это был ужасный год в «Металлисте», он только пошел на пользу моему финансовому положению. Война началась в декабре, а я уехал из Украины в сентябре. Я был вынужден начать с нуля в «Аталанте».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:29
Ужас когда аргентинцев начинают москалями обзывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:26
о какой он войне?))) чучело из аргентины! сорвал бабла и свалил кенгуру недоделанное !!!!!!!!!!!!!
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 13:00
В ужасной стране ужасный год.
Faustello
Faustello ответил Тень Аналитика
сегодня в 12:52
К Гомесам на постсоветском пространстве неоднозначное отношение пока что)
Если вдуматься, то мысль - Гомес провел год в металлисте, вызывает ужас и опасение прежде всего за этого металлиста )))
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 12:44
К Гомесам на постсоветском пространстве неоднозначное отношение пока что)
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