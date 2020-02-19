Гомеc: «Я провел ужасный год в „Металлисте“»

Полузащитник «Аталанты» рассказал о своем опыте выступлений за украинский «Металлист».

Мне поступило предложение от «Металлиста», который играл в Лиге чемпионов и боролся за титул в чемпионате Украины.

В команде было много игроков из Аргентины. Я сказал себе: «Если я не могу перейти в „Атлетико“ или остаться в Италии, то я хотя бы поиграю в Европе и заработаю много денег».

Это был ужасный год в «Металлисте», он только пошел на пользу моему финансовому положению. Война началась в декабре, а я уехал из Украины в сентябре. Я был вынужден начать с нуля в «Аталанте».