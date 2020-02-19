Пике назвал марионеткой журналиста, защищающего президента «Барселоны»

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сегодня, 13:14

Капитан «Барселоны» прокомментировал заявление журналиста Марсала Льоренте, коснувшегося скандала, в котором обвиняют президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу в финансировании аккаунтов в соцсетях, разжигающих ненависть к игрокам «Барсы».

Заявление журналиста Льоренте:

Я уже много лет знаю людей, окружающих «Барселону». К счастью, они реже поддаются манипуляциям и зрело относятся к делу, чтобы понимать, кто стремится возглавить «Барселону» для использования ее в своих социальных, политических и экономических интересах.

Пике ответил на сообщение, написав одно слово:

Марионетка.

Напомним, что издание El Larguero представило доказательства в виде документов, подтверждающих, что именно I3 Ventures ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «Барсы» в соцсетях.