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Пике назвал марионеткой журналиста, защищающего президента «Барселоны»

сегодня, 13:14

Капитан «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал заявление журналиста Марсала Льоренте, коснувшегося скандала, в котором обвиняют президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу в финансировании аккаунтов в соцсетях, разжигающих ненависть к игрокам «Барсы».

Заявление журналиста Льоренте: 

Я уже много лет знаю людей, окружающих «Барселону». К счастью, они реже поддаются манипуляциям и зрело относятся к делу, чтобы понимать, кто стремится возглавить «Барселону» для использования  ее в своих социальных, политических и экономических интересах.

Пике ответил на сообщение, написав одно слово:

Марионетка.

Напомним, что издание El Larguero представило доказательства в виде документов, подтверждающих, что именно I3 Ventures ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «Барсы» в соцсетях.

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дурман
дурман
сегодня в 13:23
Пике многие не любят, но он говорит все прямо, респект
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