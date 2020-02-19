Коноплянка: «Мы должны поверить в свои силы»

Полузащитник «Шахтера» рассуждает о предстоящем матче против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы.

В физическом плане «Бенфика» сильнее нас, у них было много игр через два дня на третий. Если у нас и есть минимальный позитив, так это то, что у них в последнее время были неудачные матчи. В любом случае, главное - уверенность в себе.

Нам нужно просто смотреть на свою игру, все зависит от нас. Тем более, что мы играем дома, - это добавляет игре «Шахтера» агрессивности. Мы должны поверить в свои силы, собраться и сконцентрироваться. Думаю, мы добьемся того результата, который нам нужен.