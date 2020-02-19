Иммобиле: «Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена»

Нападающий «Лацио» поделился впечатлениями от результатов команды в текущем сезоне и с юмором рассказал об атмосфере внутри клуба.

Игра «Лацио» в этом сезоне заслужила теплые слова болельщиков, это очень приятно, сильно воодушевляет. У нас сформировался отличный, дружный коллектив. Полное взаимопонимание.

Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена, Ачерби ревнует меня сильнее, чем моя Джессика. Корреа и Кайседо являются моими лучшими друзьями, а Лукас Лейва - показывает настоящий пример во всем, и на поле и вне его. Он настоящий чемпион.

Единственная проблема - это Лаццари. Я «уволил» его с должности водителя, потому что он совершенно не знает дорог в Риме.