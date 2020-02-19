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Руководство «Ман Сити» отреагировало на двухлетнее отстранение от ЛЧ

сегодня, 16:29

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано выступил с заявлением о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил FFP.

Могу заверить болельщиков нашего клуба в двух вещах. Первое — обвинения являются ложными. И второе — мы сделаем все, чтобы это доказать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:10
правило-то простое
тот, кто прав, настаивает на своей правоте
тот, кто виноват, настаивает на своей правоте
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:07
Посмотрим наколько у куефы шары нагретые аххах
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 16:54
Разрулят 100%. Вопрос всего лишь 100 млн.зелени не более. Шейхи даже не заметят таких расходов...
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:53
И третье - шейхи уже выехали с чемоданами нефтедолларов)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:51
neomessi
neomessi
сегодня в 16:49
У арабов денег море, надо будет окупиться шейх своими деньгами.
морозз
морозз
сегодня в 16:48
Следующий походу будет Зенит, печально это всё!
FERIS
FERIS
сегодня в 16:41
Хорошая новость!
Мешки думают что всех можно купить.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:40
Пора с ПСЖ разобраться...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:40
да разнесут эту куефа в суде))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:33
Посмотрим
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