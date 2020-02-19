Руководство «Ман Сити» отреагировало на двухлетнее отстранение от ЛЧ

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано выступил с заявлением о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил FFP .

Могу заверить болельщиков нашего клуба в двух вещах. Первое — обвинения являются ложными. И второе — мы сделаем все, чтобы это доказать.