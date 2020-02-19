Руководство «Ман Сити» отреагировало на двухлетнее отстранение от ЛЧ

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано выступил с заявлением о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил FFP.
Могу заверить болельщиков нашего клуба в двух вещах. Первое — обвинения являются ложными. И второе — мы сделаем все, чтобы это доказать.
тот, кто прав, настаивает на своей правоте
тот, кто виноват, настаивает на своей правоте
тот, кто прав, настаивает на своей правоте
тот, кто виноват, настаивает на своей правоте
Мешки думают что всех можно купить.
Мешки думают что всех можно купить.