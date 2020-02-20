Артета: «Лига Европы - важный турнир для „Арсенала“»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассуждает о предстоящем матче против «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы.
Это еще одно важное соревнование для нас. В прошлом сезоне команда дошла до финала. Я очень рад провести свой первый матч в еврокубках в качестве тренера «Арсенала». Мы должны быть готовы ко всему, что подготовит соперник.
Наиболее значимые ...в порядке убывания...
1.Пари Матч Премьер турнир
2.Лига Чемпионов
3.Клубный ЧМ
4.Лига Европы.
Наиболее значимые ...в порядке убывания...
1.Пари Матч Премьер турнир
2.Лига Чемпионов
3.Клубный ЧМ
4.Лига Европы.