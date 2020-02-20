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Артета: «Лига Европы - важный турнир для „Арсенала“»

сегодня, 08:38
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал23:00 Не начался

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассуждает о предстоящем матче против «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы.

Это еще одно важное соревнование для нас. В прошлом сезоне команда дошла до финала. Я очень рад провести свой первый матч в еврокубках в качестве тренера «Арсенала». Мы должны быть готовы ко всему, что подготовит соперник.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:04
Не так уж много турниров для клубных команд...
Наиболее значимые ...в порядке убывания...
1.Пари Матч Премьер турнир
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3.Клубный ЧМ
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