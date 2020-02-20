Артета: «Лига Европы - важный турнир для „Арсенала“»

Наставник «Арсенала» рассуждает о предстоящем матче против «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы.

Это еще одно важное соревнование для нас. В прошлом сезоне команда дошла до финала. Я очень рад провести свой первый матч в еврокубках в качестве тренера «Арсенала». Мы должны быть готовы ко всему, что подготовит соперник.