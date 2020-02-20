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Месси об исключении «Сити»: «Остаться на два года без ЛЧ – это отстой»

сегодня, 05:53

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков на два следующих сезона за нарушение клубом правил финансового фэйр-плей.

Это удивительно, так как никто не думал, что такое может произойти, что всё будет настолько серьёзно.

ПСЖ заплатил штраф, или там всё было иначе, я не знаю. Если в итоге «Сити» с такими игроками и потраченными деньгами не примет участия в Лиге чемпионов, это будет странно.

В таком случае многие игроки могут начать думать об уходе, но может, и не начнут. Лига чемпионов – очень привлекательный турнир, и остаться без неё на два года – это отстой.

После решения УЕФА отстранить «Сити» от участия в еврокубках появилась информация о том, что «горожан» также могут лишить чемпионского титула, добытого в сезоне 2013/14.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:12
Месси о своей судьбе бы лучше думал, о махинациях с налогами, контрабандой и левыми ЗМ
explay-
explay-
сегодня в 06:08
Трудно теперь будет горожанам
Авербуx
Авербуx
сегодня в 06:08
Спартак годами не играет и ничего.
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