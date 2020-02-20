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Месси: «Это нормально, что Роналду продолжает забивать»

сегодня, 06:58

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о текущей форме нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Это нормально, что Роналду продолжает забивать. Это форвард, который испытывает голод по забитым мячам. Он любит это делать и забивает каждый раз, когда играет в футбол.

Он обладает многими хорошими качествами, свойственными нападающему, и ему нужно минимальное количество моментов, чтобы преобразовать их в гол.

Недавно в похожем ключе о Роналду высказался главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:42
Ещё лет до сорока будет забивать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:35
червь сомнения КТО ИЗ НИХ ЛУЧШЕ тревожит Месси...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 07:11
Роналду продолжает забивать на партнёров в команде, это он и в Реале делал =D
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:09
ну прям открыл истину)))) я то и не ведал о таком положении вещей))))
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