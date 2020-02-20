Месси: «Это нормально, что Роналду продолжает забивать»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о текущей форме нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Это нормально, что Роналду продолжает забивать. Это форвард, который испытывает голод по забитым мячам. Он любит это делать и забивает каждый раз, когда играет в футбол.
Он обладает многими хорошими качествами, свойственными нападающему, и ему нужно минимальное количество моментов, чтобы преобразовать их в гол.
Недавно в похожем ключе о Роналду высказался главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.