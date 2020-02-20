Хатебур: «До матча с „Валенсией“ я был единственным, кто ещё не забивал»

Защитник «Аталанты» прокомментировал победу над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и свой дубль в ворота гостей.

Когда на прошлой неделе забил Паломино, я понял, что остался единственным игроком из тех, кому ещё не удавалось отличиться [в этом сезоне за «Аталанту»], так что я рад сделать это сейчас!

Это была очень сложная игра, мы увидели, насколько сильна и быстра «Валенсия» в атаке. Соперник доставил проблем нашей обороне. Тем не менее, голы забивали мы, и сегодня их было четыре, хотя могло было быть и больше.

Мы знаем, что атмосфера на «Месталье» будет тяжёлой, но мы поедем туда, ведя со счётом 4:1.