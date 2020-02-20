Де Брюйне: «Для нас, по сути, ничего не изменилось»

Полузащитник «Манчестер Сити» после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ прокомментировал исключение своего клуба из еврокубков на два следующих сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Мы были на каникулах, когда появилась эта новость. Затем мы вернулись в расположение клуба и просто продолжили играть в футбол.

Ситуация такая, какая она есть. Мы вернулись в команду и тренировались как обычно. Для нас, по сути, ничего не изменилось.

Нам есть за что бороться: два кубковых турнира и Лига чемпионов. Так что будем надеяться, нам удаться как можно быстрее войти в ритм и выиграть несколько трофеев.