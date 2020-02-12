ГлавнаяНовости

В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»

вчера, 11:01

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в своем Твиттере сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита» Александра Румянцева.

Видео содержит материалы деликатного характера, посмотреть его можно по ссылке

Напомним, что недавно Румянцев высказал свое мнение о ситуации с оскорблениями нападающего петербургской команды и капитана сборной России Артема Дзюбы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Наполи» остался без поддержки болельщиков на матче с «Интером»
10 февраля Комментарии6
Матчи Евро-2020 в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков
10 февраля Комментарии3
Болельщики «Осасуны» во время игры с «Реалом» пели: «Сдохни, Рамос»
09 февраля Комментарии16
Болельщики «Луча» написали открытое письмо губернатору
03 февраля Комментарии2
Фанаты МЮ атаковали дом Вудворда
29 января ФотоКомментарии26
Болельщик «Спартака» - о решении суда: «Меня лишают части жизни»
28 января Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 21:26
    kastites
    kastites
    вчера в 19:24
      ArtemBzdn
      ArtemBzdn
      вчера в 15:47
      Паразитыы.. А машина в чем виновата?
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      вчера в 14:20
      Я что то не понял, сам соккер начал "выкладывать" ролики с откровенным матом, значит и пользователям можно?
      Я лично считаю это вопиющим недоразумением или изменением правил!
      RIR68
      RIR68 ответил Трезвый повар
      вчера в 14:08
      Только фаны Зенита выступили в поддержку Кокорина и уже начались поджоги
      Кириенко позвонил Зиничеву и сказал не тушить)
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty
      вчера в 13:54
      Интересно, автор новости смотрел видео?
      На сайте присутствуют много кбшкольников, которым нельзя смотреть такие видео со звуком
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty ответил Izmar
      вчера в 13:49
      Чьи это он интересы передал? Какие? Когда?
      Давай ка подробнее
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:43
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 12:27
      Вираж по сотке скинется и купит он себе новую приору.
      Виссарионович
      Виссарионович
      вчера в 12:08
      Полиция приедет, сразу скажет что Динамо не причем)
      Izmar
      Izmar
      вчера в 12:00
      А что ожидать от заводящего, предавшего интересы болельщиков.
      minai
      minai
      вчера в 11:49
      Хорошо горит Лада-Калина ?
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 11:44
      Ну миллер, ну человек. .разве так можно?
      Lukajs
      Lukajs
      вчера в 11:44
      Свиней поддержал однажды.
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 11:35
      Да уж...
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 11:29
      Без комментариев...
      nubom
      nubom
      вчера в 11:18
      Заведет другую. Он же заводящий.
      Виссарионович
      Виссарионович
      вчера в 11:18
      Видимо случайно выкрикнул на секторе "Ааааармейцы Москвы..."
      Faustello
      Faustello ответил Да ладно вам
      вчера в 11:16
      Ну а что вы хотели, он же на пешеходном переходе чуть Степана со Славновым не зацепил.
      ))))
      Да ладно вам
      Да ладно вам
      вчера в 11:12
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
        вчера в 11:10
        кони подло мстят на недавнее поражение в товарняке
        220 ВОЛЬТОВЫЙ
        220 ВОЛЬТОВЫЙ
        вчера в 11:09
        ахахах))) Культурные!!! ахах ах ха х ах хах ххахаха
        Mangur
        Mangur ответил Трезвый повар
        вчера в 11:07
        Без комментариев
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        вчера в 11:05
        И что?
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 11:04
        Только фаны Зенита выступили в поддержку Кокорина и уже начались поджоги
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100