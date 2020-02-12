В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»

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вчера, 11:01

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в своем Твиттере сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита» Александра Румянцева.

Видео содержит материалы деликатного характера, посмотреть его можно по ссылке.

Напомним, что недавно Румянцев высказал свое мнение о ситуации с оскорблениями нападающего петербургской команды и капитана сборной России Артема Дзюбы.