В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в своем Твиттере сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита» Александра Румянцева.
Видео содержит материалы деликатного характера, посмотреть его можно по ссылке.
Напомним, что недавно Румянцев высказал свое мнение о ситуации с оскорблениями нападающего петербургской команды и капитана сборной России Артема Дзюбы.
Я лично считаю это вопиющим недоразумением или изменением правил!
Я лично считаю это вопиющим недоразумением или изменением правил!
На сайте присутствуют много кбшкольников, которым нельзя смотреть такие видео со звуком
На сайте присутствуют много кбшкольников, которым нельзя смотреть такие видео со звуком
Давай ка подробнее
Давай ка подробнее