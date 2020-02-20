Суд взыскал более 154 млн рублей с «Ростова»

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сегодня, 16:10

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с «Ростова».

С 2015 по 2017 год компания «Агроком Холдинг» выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

В прошлом году президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц отметил, что «всплывают» старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке.