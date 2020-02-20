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Суд взыскал более 154 млн рублей с «Ростова»

сегодня, 16:10

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с «Ростова». 

С 2015 по 2017 год компания «Агроком Холдинг» выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

В прошлом году президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц отметил, что «всплывают» старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. 

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:14
С 2015 по 2017 год компания «Агроком Холдинг» выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи.

Вот я не въехал за спонсорство и благотворительность тоже нужно Ростову расчитываться?
Это же "без воз мезд но, то есть даром"(с).
Не иначе главбух гинер козью рожу ростовчанам делает. В ЛЧ шибко хочеЦЦа....
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Аналитик Зенита
сегодня в 17:09
Какой клуб, такая и команда
Особо то не гоношись,50 млрд евро присудили к выплате типа России. Юкос то поделили кремлевские и газпромовские там участвовали со своей Газпромнефтью.Так что, как -бы не о родном Зените говоришь?Лучше сначала подумай прежде чем языком шлепать.А то и вовсе будет в г.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:00
Карпин не получит зарплату.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 16:45
Долги прежних хитро63х манагеров
доктоР7
доктоР7
сегодня в 16:45
Мутные делишки давно минувших дней. Лишь бы это всё не мешало строить Карпину боеспособную, конкурентоспособную ( не только в рамках РПЛ, но и для еврокубков) команду. Валерий Карпин - ПРАВИЛЬНЫЙ свин, удачи ему ! ( только пусть не наступает на старые грабли и не думать не думает переходить в Спартак).
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 16:44
Упыри
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:40
Не соглашусь, Карпину стоит отдать должное,он сумел создать неплохую, боеспособную команду, а вот руководство ... сплошные дрязги, финансовые скандалы.
Это еще делишки Саввиди... "Агроком" - его холдинг, он, конечно, пытался выделить свои деньги, сам же их распилить, а потом с государства еще долги стрясти.

Так же Ротенберг с "Динамо" делал, когда сам выделил свои деньги "Динамо", сам их попилил, а теперь их ВТБ ему выплачивает.

Обычная воровская схема для "воров в законе".
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Аналитик Зенита
сегодня в 16:30
Какой клуб, такая и команда
Не соглашусь, Карпину стоит отдать должное,он сумел создать неплохую, боеспособную команду, а вот руководство ... сплошные дрязги, финансовые скандалы.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита ответил ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:27
Команда Ростов неплохая, а вот клуб Ростов - одна сплошная коррупция...
Какой клуб, такая и команда
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:27
Долг платежом красен
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:20
Команда Ростов неплохая, а вот клуб Ростов - одна сплошная коррупция...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:17
Если средства были выделены " в качестве спонсорской и благотворительной помощи."....то с какого перца обращаться в суд по их возврату ???
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 16:13
Сколько пенсионеров обобрали , уму непостижимо.
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