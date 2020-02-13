Стали известны подробности иска «Локомотива» к Геркусу

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сегодня, 21:18

Стали известны подробности иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.

— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.

— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» . По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей.

— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.

Ранее стало известно, что Геркус подаст ответный иск к «железнодорожникам».