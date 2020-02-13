Стали известны подробности иска «Локомотива» к Геркусу

Стали известны подробности иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.
— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.
— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.
— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей.
— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.
Ранее стало известно, что Геркус подаст ответный иск к «железнодорожникам».
подскажите как вернуть обратно
и ещё в списке чемпионатов не вижу австрийскую Бундеслигу а только второй по значимости чемпионат
подскажите как вернуть обратно
и ещё в списке чемпионатов не вижу австрийскую Бундеслигу а только второй по значимости чемпионат