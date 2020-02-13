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Стали известны подробности иска «Локомотива» к Геркусу

сегодня, 21:18

Стали известны подробности иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.

— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.

— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.

— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей.

— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.

Ранее стало известно, что Геркус подаст ответный иск к «железнодорожникам».

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ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 23:46
получается наещды на Палыча были отвлекающим маневром? всё тайное.......
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:28
Началось в деревне утро!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 21:31
до недавнего времени при входе на сайт у меня автоматически показывало таблицу АПЛ а теперь чемпионат Росии
подскажите как вернуть обратно
и ещё в списке чемпионатов не вижу австрийскую Бундеслигу а только второй по значимости чемпионат
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