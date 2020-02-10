«Интер» намерен заставить клуб Бекхэма сменить название

1581366158

10 февраля 2020, 23:22

По информации источника, миланский «Интер» выиграл первый этап судебного процесса с клубом МЛС «Интер Майами» по поводу нелегитимности использования названия.

«Интер» зарегистрировал свой товарный знак в Патентном бюро США еще в 2014 году. В сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свои название и логотип, представители итальянского клуба нашли у команды признаки плагиата и подали в суд.

Юристы MLS готовят апелляцию, утверждая, что слово «Интер» входит в название нескольких спортивных клубов, и никто не может его присвоить раз и навсегда.

Тем временем стало известно, что «Интер» из Майами подпишет футболиста, которым интересовался «Краснодар».