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«Интер» намерен заставить клуб Бекхэма сменить название

10 февраля 2020, 23:22

По информации источника, миланский «Интер» выиграл первый этап судебного процесса с клубом МЛС «Интер Майами» по поводу нелегитимности использования названия.

«Интер» зарегистрировал свой товарный знак в Патентном бюро США еще в 2014 году. В сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свои название и логотип, представители итальянского клуба нашли у команды Дэвида Бекхэма признаки плагиата и подали в суд.

Юристы MLS готовят апелляцию, утверждая, что слово «Интер» входит в название нескольких спортивных клубов, и никто не может его присвоить раз и навсегда.

Тем временем стало известно, что «Интер» из Майами подпишет футболиста, которым интересовался «Краснодар».

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 12:31
Правильное решение.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
вчера в 10:26
"25 февраля 2012 года Мунтари со второй попытки добил мяч в ворота Буффона, но арбитр Тальявенто каким-то непостижимым образом этого не заметил и не зафиксировал гол." - да, Ювентусу пора сменить название
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 09:44
Тульский Арсенал на очереди, потом донецкий Шахтер аххах
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:05
и у финляндии есть свой интер
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 07:45
    Демитрий
    Демитрий
    10 февраля в 23:54
    Отвратительно
    h8you
    h8you
    10 февраля в 23:37
    лучше картону сменить на кабинет
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    10 февраля в 23:31
    Так то "Интеров" много замучаются судится
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