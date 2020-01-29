У сотрудников «Локомотива» при Геркусе были необоснованные премии

Стало известно, почему «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.
При нем некоторые сотрудники «железнодорожников» получали солидные премии без оснований.
Напомним, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
Стало известно, почему «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.
При нем некоторые сотрудники «железнодорожников» получали солидные премии без оснований.
Напомним, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
Непонятно зачем нынешнему руководству негативить в адрес Президента-Чемпиона....
Странная формулировка ..."премии без оснований"... людям сделавшими команду чемпионом впервые за 14 лет....
Пришёл...в первый год взял Кубок...во второй стал Чемпионом....ушёл....
Не любят у нас успешных ребят....
Всегда у нас так...хочешь придать себе статусности и убедить всех какой ты исключительный....."очерни предшественника".....
Только это тяжело....
У Геркуса есть то чего нет у его "разоблачителей"......Чемпионство.....
И по-этому он будет сидеть и улыбаться глядя на все потуги "искателей необоснованных премий"....))))
Непонятно зачем нынешнему руководству негативить в адрес Президента-Чемпиона....
Странная формулировка ..."премии без оснований"... людям сделавшими команду чемпионом впервые за 14 лет....
Пришёл...в первый год взял Кубок...во второй стал Чемпионом....ушёл....
Не любят у нас успешных ребят....
Всегда у нас так...хочешь придать себе статусности и убедить всех какой ты исключительный....."очерни предшественника".....
Только это тяжело....
У Геркуса есть то чего нет у его "разоблачителей"......Чемпионство.....
И по-этому он будет сидеть и улыбаться глядя на все потуги "искателей необоснованных премий"....))))