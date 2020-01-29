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У сотрудников «Локомотива» при Геркусе были необоснованные премии

сегодня, 20:18

Стало известно, почему «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.

При нем некоторые сотрудники «железнодорожников» получали солидные премии без оснований.

Напомним, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:13
Сотрудники были довольны.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:45
У нас это обычное дело.Госкомпании,типа Газпрома,шагают впереди.Кстати,уже озвучили премии топ-менагерам этого "народного достояния" за прошедший год,или нет???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:39
Об этом заявили сами получатели премий ???
Непонятно зачем нынешнему руководству негативить в адрес Президента-Чемпиона....
Странная формулировка ..."премии без оснований"... людям сделавшими команду чемпионом впервые за 14 лет....

Пришёл...в первый год взял Кубок...во второй стал Чемпионом....ушёл....
Не любят у нас успешных ребят....
Всегда у нас так...хочешь придать себе статусности и убедить всех какой ты исключительный....."очерни предшественника".....

Только это тяжело....
У Геркуса есть то чего нет у его "разоблачителей"......Чемпионство.....
И по-этому он будет сидеть и улыбаться глядя на все потуги "искателей необоснованных премий"....))))
ziborock
ziborock
сегодня в 20:28
Уборщиц Газпрома лучше допросите!)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:20
Посмотрим чем все это кончится,но я всегда к Геркусу с недоверием относился,когда он на Палыча чего-то там возникал ....
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