У сотрудников «Локомотива» при Геркусе были необоснованные премии

сегодня, 20:18

Стало известно, почему «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.

При нем некоторые сотрудники «железнодорожников» получали солидные премии без оснований.

Напомним, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».