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«Сантос» хочет получить еще 4,5 млн евро от «Барселоны» за трансфер Неймара

сегодня, 09:28

По информации испанских СМИ, «Сантос» требует от «Барселоны» ещё 4,5 млн евро за трансфер бразильского нападающего Неймара.

Сообщается, что в 2013 году в соглашении между клубами была прописана не только денежная компенсация, но и проведение двух товарищеских матчей, из которых сыгран был только один.

В результате «Сантос» планирует взыскать с каталонцев неустойку и уже отправил официальное письмо «Барселоне». В случае отказа от выплаты «Сантос» намерен подать в суд.

Тем временем «Барселона» решила выплатить сумму отступных за Брейтуэйта.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Брулин
сегодня в 09:46
Пздц! Все у Бартомео через жoпу!
Да ладно вам.)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 09:46
Не так то просто вырвать денежки у жадного леприкона. Аха-ха)
Брулин
Брулин
сегодня в 09:42
Пздц! Все у Бартомео через жoпу!
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 09:41
Хотеть не вредно)
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