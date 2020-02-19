«Сантос» хочет получить еще 4,5 млн евро от «Барселоны» за трансфер Неймара

По информации испанских СМИ, «Сантос» требует от «Барселоны» ещё 4,5 млн евро за трансфер бразильского нападающего Неймара.
Сообщается, что в 2013 году в соглашении между клубами была прописана не только денежная компенсация, но и проведение двух товарищеских матчей, из которых сыгран был только один.
В результате «Сантос» планирует взыскать с каталонцев неустойку и уже отправил официальное письмо «Барселоне». В случае отказа от выплаты «Сантос» намерен подать в суд.
Тем временем «Барселона» решила выплатить сумму отступных за Брейтуэйта.