Луис: «У нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы»

Защитник «Арсенала» прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Думаю, что у нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы, мы должны двигаться шаг за шагом.

Будет непросто. У «Олимпиакоса» отличная команда, они потрясающе сыграли с «Тоттенхэмом» и Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Я много раз играл на стадионе «Олимпиакоса». Здесь очень непросто. Нам нужно действовать правильно, оставаться скромными и становиться лучше.