Луис: «У нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы»

Защитник «Арсенала» Давид Луис прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».
Думаю, что у нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы, мы должны двигаться шаг за шагом.
Будет непросто. У «Олимпиакоса» отличная команда, они потрясающе сыграли с «Тоттенхэмом» и Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Я много раз играл на стадионе «Олимпиакоса». Здесь очень непросто. Нам нужно действовать правильно, оставаться скромными и становиться лучше.
И этот ждет титула..)))
И этот ждет титула..)))