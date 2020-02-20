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Луис: «У нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы»

сегодня, 16:35
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал23:00 Не начался

Защитник «Арсенала» Давид Луис прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Думаю, что у нас есть всё, чтобы выиграть Лигу Европы, мы должны двигаться шаг за шагом.

Будет непросто. У «Олимпиакоса» отличная команда, они потрясающе сыграли с «Тоттенхэмом» и Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Я много раз играл на стадионе «Олимпиакоса». Здесь очень непросто. Нам нужно действовать правильно, оставаться скромными и становиться лучше.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:09
Два английских клуба уже "ушатаны"...)))..
И этот ждет титула..)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:01
Ничья на выезде будет за благо.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:01
Шанс есть Интеру или Бенфике скорее всего ЛЕ нафиг не надо,остальные под вопросом.
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