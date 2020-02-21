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Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА

сегодня, 15:09
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Им стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который сделал дубль в недавнем матче 1/8 финала турнира против ПСЖ.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгодон 2
сегодня в 17:13
Не не, просто такая рожа, морда лица, он ровный паренек,не задирает нос
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:45
Абсолютно заслуженно
Lijtirsyunkqsj
Lijtirsyunkqsj ответил Alex12357
сегодня в 16:35
Это кто так придумал?
чем тебе Холанд не угодил? сто процентов матч не смотрел, если так пишешь
Lijtirsyunkqsj
Lijtirsyunkqsj
сегодня в 16:31
заслуженно был лучшим. посмотрим как сыграет с ПСЖ в гостях.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил 1kasat111
сегодня в 16:04
Заслужено, единственный вопрос, каким образом он в одном розыгрыше играет уже за вторую команду, он же уже за Зальцбург заигран???
правила поменялись
1kasat111
1kasat111
сегодня в 15:48
Заслужено, единственный вопрос, каким образом он в одном розыгрыше играет уже за вторую команду, он же уже за Зальцбург заигран???
mortid
mortid
сегодня в 15:32
И это в 19 лет. А где наши? прохожим рожи бьют и в инстаграме понтуются?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:16
Базара нет.Чоткий нап.Но рожа какая-то мерзкая,самодовольная чтоли.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:15
Меня просто поражает личный фанат Неймара - Алекс)

Ну конечно же Неймар был лучшим на этой недели, потом ПСЖ и проиграл))0 ха-ха

ПыСы Холланд красава.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:14
Это кто так придумал?
Alprish
Alprish
сегодня в 15:13
Заслужил.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 15:12
Молодец, Эрлинг! Продолжай в том-же духе! Но главное, чтобы и команда, наконец, начала играть хорошо стабильно - каждый матч и все 90 минут, а не один тайм раз через раз!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:10
Его показатели лучшие.
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