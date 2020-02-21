Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА

Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
Им стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который сделал дубль в недавнем матче 1/8 финала турнира против ПСЖ.
|Боруссия2 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
Им стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который сделал дубль в недавнем матче 1/8 финала турнира против ПСЖ.
Ну конечно же Неймар был лучшим на этой недели, потом ПСЖ и проиграл))0 ха-ха
ПыСы Холланд красава.
Ну конечно же Неймар был лучшим на этой недели, потом ПСЖ и проиграл))0 ха-ха
ПыСы Холланд красава.