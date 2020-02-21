Филимонов: «Смолов закрепится в Испании, если будет прогрессировать»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России оценил перспективы нападающего «Сельты» в чемпионате Испании.

Возможность Смолова закрепиться в чемпионате Испании? Если он будет прогрессировать и совершенствоваться, то почему нет? У нас есть талантливые футболисты, желаю им развиваться и совершенствоваться.

Насчёт его возраста – это какое-то предубеждение, что возраст как-то влияет. Мы говорили, что Артём Дзюба может уехать, Фёдор Смолов и тем более.