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Филимонов: «Смолов закрепится в Испании, если будет прогрессировать»

сегодня, 17:44

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов оценил перспективы нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в чемпионате Испании.

Возможность Смолова закрепиться в чемпионате Испании? Если он будет прогрессировать и совершенствоваться, то почему нет? У нас есть талантливые футболисты, желаю им развиваться и совершенствоваться.

Насчёт его возраста – это какое-то предубеждение, что возраст как-то влияет. Мы говорили, что Артём Дзюба может уехать, Фёдор Смолов и тем более.

Тем временем Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Леганеса». В прошлой встрече Федор забил гол мадридскому «Реалу» (2:2). 

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Bordend
Bordend
сегодня в 18:34
В его годы заканчивают прогрессировать.
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