Самедов – о Кубке Легенд: «Приятно поиграть с легендарными людьми»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» поделился впечатлениями от матча Кубка Легенд с командой Турции (5:5), а также прокомментировал возвращение защитника Романа Шишкина в стан красно-белых.

Всё хорошо. Впечатления от дебюта отличные. Вели по игре, но, к сожалению, упустили преимущество. Мы подсели, не забили свои моменты, где-то стали переигрывать. Надо было попроще в концовке, в итоге нас наказали голом. Здесь возрастная граница игроков с 35 лет. Я перевалил, поэтому имею полное право играть. Приятно поиграть с легендарными людьми, а также против, и увидеть много знакомых людей.