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Самедов – о Кубке Легенд: «Приятно поиграть с легендарными людьми»

сегодня, 17:30

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от матча Кубка Легенд с командой Турции (5:5), а также прокомментировал возвращение защитника Романа Шишкина в стан красно-белых.

Всё хорошо. Впечатления от дебюта отличные. Вели по игре, но, к сожалению, упустили преимущество. Мы подсели, не забили свои моменты, где-то стали переигрывать. Надо было попроще в концовке, в итоге нас наказали голом. Здесь возрастная граница игроков с 35 лет. Я перевалил, поэтому имею полное право играть. Приятно поиграть с легендарными людьми, а также против, и увидеть много знакомых людей.

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Кубок Легенд 2020  Россия: мнение  Самедов Александр
Источник: Championat.com
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Авербуx
Авербуx
сегодня в 18:33
Арбуз уже легенда
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:39
в перерыве между арбузными сезонами погоняли круглого с турецкими легендарными легендами
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